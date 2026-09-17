Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
В наличии
Код товара: 128635
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
830
Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Возможность настенной установки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Возможность настенной установки.
Купить Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный - по цене 2940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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