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Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый

18 Отзывы
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/белый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
3 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/белый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, г.
450

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый

Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в целости и сохранности, телефон рабочий, пользуемся.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий телефон был такой же, работал очень долга. Надеемся, что и этот не подведет!
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает ,все хорошо!Связь не подводет теперь на 100%.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Петр П.

Достоинства:


Комментарий:
очень слабый звук при разговоре с другим абонентом
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Виталий Шишонков

Достоинства:


Комментарий:
На старом табло потухло,отслужил достойно, поэтому взяли такой же.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Трошин Олег

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично быстрая отправка и доставка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Слышимость по трубке не очень, пенсионерам вообще плохо слышно
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон городской для бабушки, такой же как 20 лет назад
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо. всё целое. Телефон работает. слышно отлично. продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон не заряжается. горит на индикаторе батареи 1 деление и все.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся данными аппаратами давно, никаких нареканий
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Макс С.

Достоинства:


Комментарий:
что тут скажешь, это Панасоник, походил по магазинам, подержал в руках разные телефоны и выбрал этот. сейчас разряжаю аккумуляторы в ноль, буду делать первую зарядку.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Беру уже несколько раз для работы.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован просто в коробку, но все рабочее вроде.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Людмила Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хорошо работает - набранный номер соединяется с первой попытки, входящие звонки тоже без проблем. Спасибо за качественный телефон и своевременную доставку.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Марк Р.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, определитель номера не смогли настроить, не чего не показывает, и еще есть спаренный телефон, на другом берешь трубку, этот продолжает пилюкать дальше, в целом нормально
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Анжела А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,простенький в обращении телефон.Работает исправно,слышимость хорошая.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон в рабочем состоянии. Из минусов, очень яркий голубой экран



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/белый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в целости и сохранности, телефон рабочий, пользуемся.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий телефон был такой же, работал очень долга. Надеемся, что и этот не подведет!
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает ,все хорошо!Связь не подводет теперь на 100%.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Петр П.

Достоинства:


Комментарий:
очень слабый звук при разговоре с другим абонентом
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Виталий Шишонков

Достоинства:


Комментарий:
На старом табло потухло,отслужил достойно, поэтому взяли такой же.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Трошин Олег

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично быстрая отправка и доставка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Слышимость по трубке не очень, пенсионерам вообще плохо слышно
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон городской для бабушки, такой же как 20 лет назад
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо. всё целое. Телефон работает. слышно отлично. продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон не заряжается. горит на индикаторе батареи 1 деление и все.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся данными аппаратами давно, никаких нареканий
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Макс С.

Достоинства:


Комментарий:
что тут скажешь, это Панасоник, походил по магазинам, подержал в руках разные телефоны и выбрал этот. сейчас разряжаю аккумуляторы в ноль, буду делать первую зарядку.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Беру уже несколько раз для работы.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован просто в коробку, но все рабочее вроде.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Людмила Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хорошо работает - набранный номер соединяется с первой попытки, входящие звонки тоже без проблем. Спасибо за качественный телефон и своевременную доставку.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Марк Р.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, определитель номера не смогли настроить, не чего не показывает, и еще есть спаренный телефон, на другом берешь трубку, этот продолжает пилюкать дальше, в целом нормально
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Анжела А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,простенький в обращении телефон.Работает исправно,слышимость хорошая.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон в рабочем состоянии. Из минусов, очень яркий голубой экран


Купить Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый - по цене 3190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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