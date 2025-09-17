Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/белый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
В наличии
Код товара: 128628
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/белый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, г.
450
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/белый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в целости и сохранности, телефон рабочий, пользуемся.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий телефон был такой же, работал очень долга. Надеемся, что и этот не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
Работает ,все хорошо!Связь не подводет теперь на 100%.
Достоинства:
Комментарий:
очень слабый звук при разговоре с другим абонентом
Достоинства:
Комментарий:
На старом табло потухло,отслужил достойно, поэтому взяли такой же.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично быстрая отправка и доставка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Слышимость по трубке не очень, пенсионерам вообще плохо слышно
Достоинства:
Комментарий:
телефон городской для бабушки, такой же как 20 лет назад
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. всё целое. Телефон работает. слышно отлично. продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон не заряжается. горит на индикаторе батареи 1 деление и все.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся данными аппаратами давно, никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
что тут скажешь, это Панасоник, походил по магазинам, подержал в руках разные телефоны и выбрал этот. сейчас разряжаю аккумуляторы в ноль, буду делать первую зарядку.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Беру уже несколько раз для работы.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован просто в коробку, но все рабочее вроде.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хорошо работает - набранный номер соединяется с первой попытки, входящие звонки тоже без проблем. Спасибо за качественный телефон и своевременную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, определитель номера не смогли настроить, не чего не показывает, и еще есть спаренный телефон, на другом берешь трубку, этот продолжает пилюкать дальше, в целом нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,простенький в обращении телефон.Работает исправно,слышимость хорошая.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телефон в рабочем состоянии. Из минусов, очень яркий голубой экран
Купить Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый - по цене 3190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в целости и сохранности, телефон рабочий, пользуемся.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий телефон был такой же, работал очень долга. Надеемся, что и этот не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
Работает ,все хорошо!Связь не подводет теперь на 100%.
Достоинства:
Комментарий:
очень слабый звук при разговоре с другим абонентом
Достоинства:
Комментарий:
На старом табло потухло,отслужил достойно, поэтому взяли такой же.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично быстрая отправка и доставка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Слышимость по трубке не очень, пенсионерам вообще плохо слышно
Достоинства:
Комментарий:
телефон городской для бабушки, такой же как 20 лет назад
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. всё целое. Телефон работает. слышно отлично. продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон не заряжается. горит на индикаторе батареи 1 деление и все.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся данными аппаратами давно, никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
что тут скажешь, это Панасоник, походил по магазинам, подержал в руках разные телефоны и выбрал этот. сейчас разряжаю аккумуляторы в ноль, буду делать первую зарядку.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Беру уже несколько раз для работы.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован просто в коробку, но все рабочее вроде.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хорошо работает - набранный номер соединяется с первой попытки, входящие звонки тоже без проблем. Спасибо за качественный телефон и своевременную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, определитель номера не смогли настроить, не чего не показывает, и еще есть спаренный телефон, на другом берешь трубку, этот продолжает пилюкать дальше, в целом нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,простенький в обращении телефон.Работает исправно,слышимость хорошая.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телефон в рабочем состоянии. Из минусов, очень яркий голубой экран