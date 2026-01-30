Радиотелефон Gigaset A116 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, г.
300
Описание товара Радиотелефон Gigaset A116 Black
Gigaset A116 чёрный. Радиотелефон стандарта DECT черного цвета, обладающий необходимым набором базовых функций и выполненный с немецким качеством. Основные характеристики: определитель номера, телефонная книга, 10 мелодий звонка, часы, будильник, дисплей с без подсветки, возможность установки на стене.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Gigaset A116 чёрный. Радиотелефон стандарта DECT черного цвета, обладающий необходимым набором базовых функций и выполненный с немецким качеством. Основные характеристики: определитель номера, телефонная книга, 10 мелодий звонка, часы, будильник, дисплей с без подсветки, возможность установки на стене.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок пожилым людям, вместо старого, не смогли к нему привыкнуть, отдали обратно, тихий звонок, маленькая трубка
Достоинства:
Комментарий:
Радиотелефон пока не могу оценить его качества, т.к.думала заменить старый радиотелефон,оказалось, что Ростелеком повально отключает линии стационарных телефонов у жителей г. Мытищи,ссылаясь на аварийные ситуации.У меня отключен с мая 2025 года и вряд ли подключат.Извините,не могу оценить его работу.
Достоинства:
Комментарий:
нормально,но нет подсветки экрана и кнопки поиска трубки.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным функциям. По соотношению цена-качество - достойно. Смутили АКБ на 300 мА/ч. Поставил свои на 900.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро. Работает исправно, свою функцию выполняет. Главное то, что не надо привыкать. До этого был А220.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро.Работает нормально,громкость звонка на максимум слабая. Телефонный провод в комплекте 1м, для нас оказался коротковат, пришлось заказывать другой дополнительно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень тихая максимальная громкость звонка. Мелодия одна, не меняется, по крайней мере не понятно, как это делать, в инструкции этого нет. Подсветка экрана отсутствует. Аккумуляторы были полностью разряжены.
Достоинства:
Комментарий:
Громкость звонка скромная. Качество звука на троечку. Из плюса, наверное, только цена.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон. Просто телефон. Не поддерживает более 1 трубки.
Достоинства:
Комментарий:
Радиотелефон пришёл хорошо упакованный, всё в порядке. Пользуюсь таким давно, только А 120, не нашла. Простой в использовании, надёжный, единственный недостаток - в А 116 нет подсветки
Достоинства:
Комментарий:
Обычный радиотелефон. Качество нормальное, слышимость хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Приличный телефон. Слышно нормально. Единственный его недостаток - тихий звонок. Поэтому поставила 4*
Достоинства:
Комментарий:
Внешне симпатичный телефончик, хорошо упакован, ещё не подключала
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме, звонит громко, звук и слышимость хорошие. Все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Простенький, работает, упакован хорошо, в есть батарейка в наличии
Достоинства:
Комментарий:
Для дома хороший выбор, за приемлемую цену. Чёткий звук.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный радиотелефон до 4тр. Когда лежит на базе - звонит тихо. Если трубка не на базе, то звонок громче. заказывала пенсионеру - она без проблем сама смогла подключить. Аон изначально отключен, это плюс, так как не нужен. Собеседника слышно хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Простенькая трубка звонилка. С определителем номера. Работает на 4. Трубка долго продолжает звонить,когда понимаешь трубку параллельного телефона. Звонок средней громкости. В общем,простые функции телефона выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон легкий для разговора,не глючит,правда с ним нельзя на улицу
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset A116 Black
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок пожилым людям, вместо старого, не смогли к нему привыкнуть, отдали обратно, тихий звонок, маленькая трубка
Достоинства:
Комментарий:
Радиотелефон пока не могу оценить его качества, т.к.думала заменить старый радиотелефон,оказалось, что Ростелеком повально отключает линии стационарных телефонов у жителей г. Мытищи,ссылаясь на аварийные ситуации.У меня отключен с мая 2025 года и вряд ли подключат.Извините,не могу оценить его работу.
Достоинства:
Комментарий:
нормально,но нет подсветки экрана и кнопки поиска трубки.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным функциям. По соотношению цена-качество - достойно. Смутили АКБ на 300 мА/ч. Поставил свои на 900.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро. Работает исправно, свою функцию выполняет. Главное то, что не надо привыкать. До этого был А220.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро.Работает нормально,громкость звонка на максимум слабая. Телефонный провод в комплекте 1м, для нас оказался коротковат, пришлось заказывать другой дополнительно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень тихая максимальная громкость звонка. Мелодия одна, не меняется, по крайней мере не понятно, как это делать, в инструкции этого нет. Подсветка экрана отсутствует. Аккумуляторы были полностью разряжены.
Достоинства:
Комментарий:
Громкость звонка скромная. Качество звука на троечку. Из плюса, наверное, только цена.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон. Просто телефон. Не поддерживает более 1 трубки.
Достоинства:
Комментарий:
Радиотелефон пришёл хорошо упакованный, всё в порядке. Пользуюсь таким давно, только А 120, не нашла. Простой в использовании, надёжный, единственный недостаток - в А 116 нет подсветки
Достоинства:
Комментарий:
Обычный радиотелефон. Качество нормальное, слышимость хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Приличный телефон. Слышно нормально. Единственный его недостаток - тихий звонок. Поэтому поставила 4*
Достоинства:
Комментарий:
Внешне симпатичный телефончик, хорошо упакован, ещё не подключала
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме, звонит громко, звук и слышимость хорошие. Все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Простенький, работает, упакован хорошо, в есть батарейка в наличии
Достоинства:
Комментарий:
Для дома хороший выбор, за приемлемую цену. Чёткий звук.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный радиотелефон до 4тр. Когда лежит на базе - звонит тихо. Если трубка не на базе, то звонок громче. заказывала пенсионеру - она без проблем сама смогла подключить. Аон изначально отключен, это плюс, так как не нужен. Собеседника слышно хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Простенькая трубка звонилка. С определителем номера. Работает на 4. Трубка долго продолжает звонить,когда понимаешь трубку параллельного телефона. Звонок средней громкости. В общем,простые функции телефона выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон легкий для разговора,не глючит,правда с ним нельзя на улицу