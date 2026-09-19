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Радиотелефон Gigaset A170 White купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Gigaset A170 White

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Радиотелефон Gigaset A170 White - фото 1
Радиотелефон Gigaset A170 White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
белый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Gigaset A170 White - фото 1
  • Радиотелефон Gigaset A170 White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411202
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Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
белый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
600

Описание товара Радиотелефон Gigaset A170 White

Gigaset A170 — это простой и надежный беспроводной телефон немецкого производства. Удобные клавиши с чувствительными точками нажатия позволяют легко набирать номер. Большой графический точечно-матричный дисплей с подсветкой упрощает чтение. Благодаря предварительно настроенной регистрации на базовой станции настройка не требует ничего, кроме быстрой настройки Plug &amp;amp; Play.

Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset A170 White




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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
белый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Gigaset A170 — это простой и надежный беспроводной телефон немецкого производства. Удобные клавиши с чувствительными точками нажатия позволяют легко набирать номер. Большой графический точечно-матричный дисплей с подсветкой упрощает чтение. Благодаря предварительно настроенной регистрации на базовой станции настройка не требует ничего, кроме быстрой настройки Plug &amp;amp; Play.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Gigaset A170 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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