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VoIP-телефон Grandstream GXP1610 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GXP1610

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VoIP-телефон Grandstream GXP1610 - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GXP1610 - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GXP1610 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GXP1610 - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GXP1610 - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GXP1610 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258537
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.06

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP1610

Недорогой IP телефон Grandstream GXP1610 предназначен для использования в SMB и SOHO сегментах и отличается беспрецедентной простотой использования. При наличии 2 независимых аккаунтов, телефон способен работать с двумя вызовами одновременно, а также организовывать 3-сторонние конференц-совещания. Модель GXP1610 оборудована графическим дисплеем 132x48 точек, тремя настраиваемыми XML-клавишами, двумя сетевыми портами 10/100 Мбит/с и поддержкой электронного микролифта EHS для работы с гарнитурами Plantronics. Все это, вместе с удобным и понятным интерфейсом с поддержкой русского языка, делают работу с GXP1610 легкой и приятной.

Как и все IP телефоны Grandstream, модель GXP1610 поддерживает различные способы автонастройки. Это и настройка с помощью XML-файлов, и с помощью TR-069, а также технология Zero-Config, которая доступна при подключении телефона к IP-АТС Grandstream серии UCM. Также телефон поддерживает такие протоколы, как SRTP и TLS для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

  • Два SIP-аккаунта, до 2-х линий с индикацией входящего вызова, 3 XML-программируемые контекстозависимые клавиши, 3-сторонняя конференция, многоязычная поддержка. 
  • Интеграция с Веб и бизнес-приложениями, сервис прогноза погоды. 
  • Двойные переключаемые порты 10/100Мбит/сек 
  • Использование с IP-АТС Grandstream UCM6200 для запуска без настройки, запись вызова в одно касание и др.
  • Полнодуплексный динамик с продвинутым подавлением эха, Электронный переключатель рычага (EHS) с гарнитурами Plantronics.
  • Автоматическое развертывание с помощью TR-069 или зашифрованного файла XML-конфигурации, SRTP и TLS для продвинутой защиты безопасности, 802.1х для контроля доступа к медиа.
  • LCD-дисплей 132*48 пикселей
  • Большая телефонная книга (до 1000 контактов) и история вызовов (до 200 записей)
Особенности
  • Телефонная книга на 1000 контактов
  • Поддержка EHS для гарнитур Plantronics
  • Трехсторонняя конференц-связь
  • Два порта Fast Ethernet
  • История вызовов на 200 записей
  • Поддержка 2 вызовов и 2 SIP-аккаунта

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GXP1610




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Недорогой IP телефон Grandstream GXP1610 предназначен для использования в SMB и SOHO сегментах и отличается беспрецедентной простотой использования. При наличии 2 независимых аккаунтов, телефон способен работать с двумя вызовами одновременно, а также организовывать 3-сторонние конференц-совещания. Модель GXP1610 оборудована графическим дисплеем 132x48 точек, тремя настраиваемыми XML-клавишами, двумя сетевыми портами 10/100 Мбит/с и поддержкой электронного микролифта EHS для работы с гарнитурами Plantronics. Все это, вместе с удобным и понятным интерфейсом с поддержкой русского языка, делают работу с GXP1610 легкой и приятной.

Как и все IP телефоны Grandstream, модель GXP1610 поддерживает различные способы автонастройки. Это и настройка с помощью XML-файлов, и с помощью TR-069, а также технология Zero-Config, которая доступна при подключении телефона к IP-АТС Grandstream серии UCM. Также телефон поддерживает такие протоколы, как SRTP и TLS для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

  • Два SIP-аккаунта, до 2-х линий с индикацией входящего вызова, 3 XML-программируемые контекстозависимые клавиши, 3-сторонняя конференция, многоязычная поддержка. 
  • Интеграция с Веб и бизнес-приложениями, сервис прогноза погоды. 
  • Двойные переключаемые порты 10/100Мбит/сек 
  • Использование с IP-АТС Grandstream UCM6200 для запуска без настройки, запись вызова в одно касание и др.
  • Полнодуплексный динамик с продвинутым подавлением эха, Электронный переключатель рычага (EHS) с гарнитурами Plantronics.
  • Автоматическое развертывание с помощью TR-069 или зашифрованного файла XML-конфигурации, SRTP и TLS для продвинутой защиты безопасности, 802.1х для контроля доступа к медиа.
  • LCD-дисплей 132*48 пикселей
  • Большая телефонная книга (до 1000 контактов) и история вызовов (до 200 записей)
Особенности
  • Телефонная книга на 1000 контактов
  • Поддержка EHS для гарнитур Plantronics
  • Трехсторонняя конференц-связь
  • Два порта Fast Ethernet
  • История вызовов на 200 записей
  • Поддержка 2 вызовов и 2 SIP-аккаунта
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Отзывы


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