VoIP-телефон Grandstream GXP1610
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP1610
Недорогой IP телефон Grandstream GXP1610 предназначен для использования в SMB и SOHO сегментах и отличается беспрецедентной простотой использования. При наличии 2 независимых аккаунтов, телефон способен работать с двумя вызовами одновременно, а также организовывать 3-сторонние конференц-совещания. Модель GXP1610 оборудована графическим дисплеем 132x48 точек, тремя настраиваемыми XML-клавишами, двумя сетевыми портами 10/100 Мбит/с и поддержкой электронного микролифта EHS для работы с гарнитурами Plantronics. Все это, вместе с удобным и понятным интерфейсом с поддержкой русского языка, делают работу с GXP1610 легкой и приятной.
Как и все IP телефоны Grandstream, модель GXP1610 поддерживает различные способы автонастройки. Это и настройка с помощью XML-файлов, и с помощью TR-069, а также технология Zero-Config, которая доступна при подключении телефона к IP-АТС Grandstream серии UCM. Также телефон поддерживает такие протоколы, как SRTP и TLS для обеспечения безопасности и конфиденциальности.
- Два SIP-аккаунта, до 2-х линий с индикацией входящего вызова, 3 XML-программируемые контекстозависимые клавиши, 3-сторонняя конференция, многоязычная поддержка.
- Интеграция с Веб и бизнес-приложениями, сервис прогноза погоды.
- Двойные переключаемые порты 10/100Мбит/сек
- Использование с IP-АТС Grandstream UCM6200 для запуска без настройки, запись вызова в одно касание и др.
- Полнодуплексный динамик с продвинутым подавлением эха, Электронный переключатель рычага (EHS) с гарнитурами Plantronics.
- Автоматическое развертывание с помощью TR-069 или зашифрованного файла XML-конфигурации, SRTP и TLS для продвинутой защиты безопасности, 802.1х для контроля доступа к медиа.
- LCD-дисплей 132*48 пикселей
- Большая телефонная книга (до 1000 контактов) и история вызовов (до 200 записей)
- Телефонная книга на 1000 контактов
- Поддержка EHS для гарнитур Plantronics
- Трехсторонняя конференц-связь
- Два порта Fast Ethernet
- История вызовов на 200 записей
- Поддержка 2 вызовов и 2 SIP-аккаунта
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Недорогой IP телефон Grandstream GXP1610 предназначен для использования в SMB и SOHO сегментах и отличается беспрецедентной простотой использования. При наличии 2 независимых аккаунтов, телефон способен работать с двумя вызовами одновременно, а также организовывать 3-сторонние конференц-совещания. Модель GXP1610 оборудована графическим дисплеем 132x48 точек, тремя настраиваемыми XML-клавишами, двумя сетевыми портами 10/100 Мбит/с и поддержкой электронного микролифта EHS для работы с гарнитурами Plantronics. Все это, вместе с удобным и понятным интерфейсом с поддержкой русского языка, делают работу с GXP1610 легкой и приятной.
Как и все IP телефоны Grandstream, модель GXP1610 поддерживает различные способы автонастройки. Это и настройка с помощью XML-файлов, и с помощью TR-069, а также технология Zero-Config, которая доступна при подключении телефона к IP-АТС Grandstream серии UCM. Также телефон поддерживает такие протоколы, как SRTP и TLS для обеспечения безопасности и конфиденциальности.
- Два SIP-аккаунта, до 2-х линий с индикацией входящего вызова, 3 XML-программируемые контекстозависимые клавиши, 3-сторонняя конференция, многоязычная поддержка.
- Интеграция с Веб и бизнес-приложениями, сервис прогноза погоды.
- Двойные переключаемые порты 10/100Мбит/сек
- Использование с IP-АТС Grandstream UCM6200 для запуска без настройки, запись вызова в одно касание и др.
- Полнодуплексный динамик с продвинутым подавлением эха, Электронный переключатель рычага (EHS) с гарнитурами Plantronics.
- Автоматическое развертывание с помощью TR-069 или зашифрованного файла XML-конфигурации, SRTP и TLS для продвинутой защиты безопасности, 802.1х для контроля доступа к медиа.
- LCD-дисплей 132*48 пикселей
- Большая телефонная книга (до 1000 контактов) и история вызовов (до 200 записей)
- Телефонная книга на 1000 контактов
- Поддержка EHS для гарнитур Plantronics
- Трехсторонняя конференц-связь
- Два порта Fast Ethernet
- История вызовов на 200 записей
- Поддержка 2 вызовов и 2 SIP-аккаунта
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