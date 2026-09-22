Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка
Ned Doheny's Hard Candy 2024 года, первоначально выпущенного в 1976 году, широко считается лучшим альбомом в стиле «блю-айд соул» всех времен. Долгое время вызывало разочарование то, что этот идеально выверенный шедевр из Южной Калифорнии был недоступен на виниле почти 40 лет. Ранее пиратские копии выпускались в смехотворно дешевом виде, и оригинальные экземпляры редко можно найти дешевле 100 долларов. Be With Records, новый лейбл, специализирующийся на переизданиях только на виниле, продолжает в том же духе, выпуская свой третий релиз – первое официально лицензированное переиздание морской классики Дохени. Пожалуй, наиболее известна эта безупречно плавная композиция, включающая в себя нестареющую Get It Up For Love, прекрасный пример среднетемпового «белого» фанка середины 70-х. Продюсером альбома выступил легендарный Стив Кроппер, а в записи приняли участие все звезды звучания Laurel Canyon soft-yacht (Джей Ди Саузер, The Eagles, Линда Ронстадт, вся духовая секция Tower of Power!), но альбом загадочным образом провалился. С тех пор он стал культовым. Выпущенный на аудиофильском 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и полноцветного внутреннего конверта, этот очень ограниченный тираж в 500 экземпляров нельзя пропустить.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Отзывы о товаре Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка