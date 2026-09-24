The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Barely Legal
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722105
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Характеристики
Бренд
Burning Heart
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Burning Heart
Barcode
[0045778204007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Barely Legal
Жанр
панк
Трек-лист
Well, Well, Well, A.K.A. I.D.I.O.T., Here We Go Again, I'm A Wicked One, Automatic Schmuck, King Of Asskissing, Hail Hail Spit & Drool, Black Jack, Whats That Spell? Go To Hell!, Theme From..., Uptempo Venomous Poison, Oh Lord! When? How?, The Stomp, Closed For The Season
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка
Barely Legal — дебютный студийный альбом шведской рок-группы The Hives выпущенный в 1997 году. Лимитированное издание на красном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Burning Heart
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Burning Heart
Barcode
[0045778204007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Barely Legal
Жанр
панк
Трек-лист
Well, Well, Well, A.K.A. I.D.I.O.T., Here We Go Again, I'm A Wicked One, Automatic Schmuck, King Of Asskissing, Hail Hail Spit & Drool, Black Jack, Whats That Spell? Go To Hell!, Theme From..., Uptempo Venomous Poison, Oh Lord! When? How?, The Stomp, Closed For The Season
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Barely Legal — дебютный студийный альбом шведской рок-группы The Hives выпущенный в 1997 году. Лимитированное издание на красном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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