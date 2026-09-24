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Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка

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Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 1
Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 2
Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 3
Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nik Raicevic
Альбом (сингл)
Zero Gravity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 1
  • Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 2
  • Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 3
  • Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nik Raicevic
Альбом (сингл)
Zero Gravity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Zero Gravity, Robot Rock, Sounds From The Blue Planet, I Q + U = ?, Alpha Wave Diffusion
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zero Gravity, Robot Rock, Sounds From The Blue Planet, I Q + U = ?, Alpha Wave Diffusion



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nik Raicevic
Альбом (сингл)
Zero Gravity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Zero Gravity, Robot Rock, Sounds From The Blue Planet, I Q + U = ?, Alpha Wave Diffusion
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zero Gravity, Robot Rock, Sounds From The Blue Planet, I Q + U = ?, Alpha Wave Diffusion


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nik Raicevic - Zero Gravity (4040824087586) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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