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Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка

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Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 1
Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 2
Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 3
Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Parsley Sound
Альбом (сингл)
Parsley Sounds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 1
  • Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 2
  • Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 3
  • Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721780
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804182393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Parsley Sound
Альбом (сингл)
Parsley Sounds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ease Yourself And Glide, Twilight Mushrooms, Spring's Near, Yo Yo, Ocean House, Find The Heat, Stevie, Platonic Rate, Candlemice, Templechurchmansions, Neon Breeze
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ease Yourself And Glide, Twilight Mushrooms, Spring's Near, Yo Yo, Ocean House, Find The Heat, Stevie, Platonic Rate, Candlemice, Templechurchmansions, Neon Breeze

Отзывы о товаре Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804182393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Parsley Sound
Альбом (сингл)
Parsley Sounds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ease Yourself And Glide, Twilight Mushrooms, Spring's Near, Yo Yo, Ocean House, Find The Heat, Stevie, Platonic Rate, Candlemice, Templechurchmansions, Neon Breeze
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ease Yourself And Glide, Twilight Mushrooms, Spring's Near, Yo Yo, Ocean House, Find The Heat, Stevie, Platonic Rate, Candlemice, Templechurchmansions, Neon Breeze
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parsley Sound - Parsley Sounds (4251804182393) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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