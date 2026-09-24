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Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка

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Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 1
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 2
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 3
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 4
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 5
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 6
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 7
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 8
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 9
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 10
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 11
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 12
Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Baku: 1922
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 1
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 2
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 3
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 4
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 5
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 6
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 7
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 8
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 9
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 10
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 11
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 12
  • Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721614
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Baku: 1922
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Conceptos B?sicos, Visibilidad Cero, Las Maravillas Del Ma?ana, Daguerrotipo, Viajar, Recodar..., Rueda Viviente Que Pasea Con Espectador Autom?tico, La Edad Del Bronce, Baku: 1922, De Toowey A Gutemberg
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conceptos B?sicos, Visibilidad Cero, Las Maravillas Del Ma?ana, Daguerrotipo, Viajar, Recodar., Rueda Viviente Que Pasea Con Espectador Autom?tico, La Edad Del Bronce, Baku: 1922, De Toowey A Gutemberg

Отзывы о товаре Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Baku: 1922
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Conceptos B?sicos, Visibilidad Cero, Las Maravillas Del Ma?ana, Daguerrotipo, Viajar, Recodar..., Rueda Viviente Que Pasea Con Espectador Autom?tico, La Edad Del Bronce, Baku: 1922, De Toowey A Gutemberg
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conceptos B?sicos, Visibilidad Cero, Las Maravillas Del Ma?ana, Daguerrotipo, Viajar, Recodar., Rueda Viviente Que Pasea Con Espectador Autom?tico, La Edad Del Bronce, Baku: 1922, De Toowey A Gutemberg
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mecanica Popular - Baku: 1922 (4040824090609) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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