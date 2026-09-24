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Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка

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Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 1
Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 2
Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 3
Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 4
Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 5
Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bazali Bam
Альбом (сингл)
Action
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 1
  • Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 2
  • Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 3
  • Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 4
  • Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 5
  • Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721608
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bazali Bam
Альбом (сингл)
Action
Жанр
Funk
Трек-лист
Bazali Bam, Back To Spruit, Action Ways, Jester Joke, Don't Fight It, I've Got To Leave, Jezino, That Day, Joyful
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка

Чрезвычайно редкий, малоизвестный афро-психоделический LP из Южной Африки. Эта загадочная группа была спродюсирована мастером африканского фанка, композитором, гитаристом и продюсером Алмоном Сандисой Мемелой, который был активен с середины 1950-х годов, сначала как музыкант и преподаватель игры на гитаре, а затем и как продюсер. Он известен своими афро-фанковыми работами 1970-х годов Funky Africa и очень востребованным альбомом Broken Shoes. Action представляет собой интересное сочетание зарождающегося афро-фанка и гаражного поп/психоделики, причем одна из его песен вошла в знаменитую серию сборников Next Stop. Soweto, которая помогла разжечь нынешний бум африканской музыки.

Отзывы о товаре Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bazali Bam
Альбом (сингл)
Action
Жанр
Funk
Трек-лист
Bazali Bam, Back To Spruit, Action Ways, Jester Joke, Don't Fight It, I've Got To Leave, Jezino, That Day, Joyful
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Чрезвычайно редкий, малоизвестный афро-психоделический LP из Южной Африки. Эта загадочная группа была спродюсирована мастером африканского фанка, композитором, гитаристом и продюсером Алмоном Сандисой Мемелой, который был активен с середины 1950-х годов, сначала как музыкант и преподаватель игры на гитаре, а затем и как продюсер. Он известен своими афро-фанковыми работами 1970-х годов Funky Africa и очень востребованным альбомом Broken Shoes. Action представляет собой интересное сочетание зарождающегося афро-фанка и гаражного поп/психоделики, причем одна из его песен вошла в знаменитую серию сборников Next Stop. Soweto, которая помогла разжечь нынешний бум африканской музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bazali Bam - Action (4040824090098) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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