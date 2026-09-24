Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка
Единственный альбом австрийского трио Cultural Noise — это настоящее электронное чудо. В состав группы входили Герхард Лиси, Вальтер Хайниш и Карл Кронфельд, а среди использованных инструментов были секвенсор ARP, ARP 2600, VCS 3, цифровой секвенсор EMS, Mellotron M400, Micro Moog, Roland Studiosystem 700, аналоговый секвенсор Roland и электрогитара. Используя это оборудование и находясь под сильным влиянием берлинской школы, Cultural Noise создали богатое электронное полотно, которое разворачивается в двух композициях альбома, по одной на каждой стороне, и по мнению рецензентов сравнивается с работами Занова или Анны Сьельв Тредже. В рецензиях также встречаются упоминания Tangerine Dream, хотя Cultural Noise обладают довольно уникальной индивидуальностью, и помимо использования Mellotron, секвенсоров и аналоговых синтезаторов, здесь мы видим совершенно собственную концепцию, которая отличает их от всех подражателей Tangerine Dream той эпохи. Альбом был первоначально выпущен в 1980 году на лейбле CBS, а затем переиздан в 1981 году в черно-белом варианте обложки, который, по некоторым источникам, является частным тиражом, выпущенным самой группой — это утверждение было опровергнуто участниками Cultural Noise.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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