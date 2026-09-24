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Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка

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Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка - фото 1
Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Agoria
Альбом (сингл)
.Dev
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка - фото 1
  • Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804127677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Agoria
Альбом (сингл)
.Dev
Жанр
House
Трек-лист
Ela Minus, Agoria–What If The Dead Dream, Ni?o De Elche, Agoria–What If Earth Would Turn Faster, Agoria–Reflow, STS (7), Agoria–Smoking Mirrors, Blas? (7), Agoria–What If Midday Was At Midnite, Agoria–Wolf Has No Street, Agoria–Swipe, Rome Fortune, Agoria–Echelon, Agoria–The External
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка

Альбом Agoria '.dev' стал результатом экспериментов французского эрудита, известного своими работами в области визуального искусства и технологий, а также электронной музыки и диджеинга. Проект вышел на виниле, в цифровом формате, а также был дополнен ИИ-плеером, созданным в сотрудничестве с ARCA и Jai Paul, компанией Bronze. «.dev» — ещё одна совместная работа Agoria, он же Себастьян Дево. Помимо Blas? и STS, вернувшихся после участия в «Drift», Дево работал над альбомом с Ela Minus из Domino, новатором фламенко Ni?o De Elche и уникальным хип-хоп исполнителем Rome Fortune, а также с другими соавторами, включая Сашу Руди и обладателя премии «Оскар» («Звук металла») Николя Беккера. В звуковом плане Agoria представила калейдоскопическую дымку кинематографической и развивающейся электроники, затрагивающую хаус, техно, электро, хип-хоп и многое другое, но за эстетикой «.dev» скрывалась работа художника, задающего себе вопросы, чтобы создавать миры из своих ответов. Помимо стремления подвергнуть сомнению сами системы традиционного формата альбома, его целостный подход к искусственному интеллекту и NFT в тематическом мире его творчества был представлен в центре внимания посредством визуальной и концептуальной идентичности альбома.

Отзывы о товаре Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804127677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Agoria
Альбом (сингл)
.Dev
Жанр
House
Трек-лист
Ela Minus, Agoria–What If The Dead Dream, Ni?o De Elche, Agoria–What If Earth Would Turn Faster, Agoria–Reflow, STS (7), Agoria–Smoking Mirrors, Blas? (7), Agoria–What If Midday Was At Midnite, Agoria–Wolf Has No Street, Agoria–Swipe, Rome Fortune, Agoria–Echelon, Agoria–The External
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Agoria '.dev' стал результатом экспериментов французского эрудита, известного своими работами в области визуального искусства и технологий, а также электронной музыки и диджеинга. Проект вышел на виниле, в цифровом формате, а также был дополнен ИИ-плеером, созданным в сотрудничестве с ARCA и Jai Paul, компанией Bronze. «.dev» — ещё одна совместная работа Agoria, он же Себастьян Дево. Помимо Blas? и STS, вернувшихся после участия в «Drift», Дево работал над альбомом с Ela Minus из Domino, новатором фламенко Ni?o De Elche и уникальным хип-хоп исполнителем Rome Fortune, а также с другими соавторами, включая Сашу Руди и обладателя премии «Оскар» («Звук металла») Николя Беккера. В звуковом плане Agoria представила калейдоскопическую дымку кинематографической и развивающейся электроники, затрагивающую хаус, техно, электро, хип-хоп и многое другое, но за эстетикой «.dev» скрывалась работа художника, задающего себе вопросы, чтобы создавать миры из своих ответов. Помимо стремления подвергнуть сомнению сами системы традиционного формата альбома, его целостный подход к искусственному интеллекту и NFT в тематическом мире его творчества был представлен в центре внимания посредством визуальной и концептуальной идентичности альбома.
Самовывоз
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Отзывы


Agoria - .Dev (Coloured) (4251804127677) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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