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Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка

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Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 1
Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 2
Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 3
Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 4
Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Union Street
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 1
  • Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 2
  • Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 3
  • Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 4
  • Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538189483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Union Street
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boy, Piano Song, Stay With Me, Spiralling, Home, Tenderest Moments, Alien, Blues Away, How Many Times?, Love Affair, Rock Me Gently
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Erasure 30
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Boy, Piano Song, Stay With Me, Spiralling, Home, Tenderest Moments, Alien, Blues Away, How Many Times?, Love Affair, Rock Me Gently



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538189483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Union Street
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boy, Piano Song, Stay With Me, Spiralling, Home, Tenderest Moments, Alien, Blues Away, How Many Times?, Love Affair, Rock Me Gently
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Erasure 30
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Boy, Piano Song, Stay With Me, Spiralling, Home, Tenderest Moments, Alien, Blues Away, How Many Times?, Love Affair, Rock Me Gently


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Erasure - Union Street (4050538189483) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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