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Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка

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Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 1
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 2
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 3
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 4
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 5
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 6
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 7
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 8
Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Split
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 1
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 2
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 3
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 4
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 5
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 6
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 7
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 8
  • Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400045217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Split
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Light From A Dead Star, Kiss Chase, Blackout, Hypocrite, Lovelife, Desire Lines, The Invisible Man, Undertow, Never-Never, Lit Up, Starlust, When I Die
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400045217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Split
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Light From A Dead Star, Kiss Chase, Blackout, Hypocrite, Lovelife, Desire Lines, The Invisible Man, Undertow, Never-Never, Lit Up, Starlust, When I Die
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lush - Split (0191400045217) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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