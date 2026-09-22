Egg - Egg (5013929488540) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Egg
Альбом (сингл)
Egg
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721397
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929488540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Egg
Альбом (сингл)
Egg
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bulb, While Growing My Hair, I Will Be Absorbed, Fugue in D Minor, They Laughed When I Sat Down at the Piano, The Song of McGuillicudie the Pusillanamous (or Don’t Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Cellar with Thomas), Boilk, Symphony No. 2 – First Movement, Symphony No. 2 – Second Movement, Blane, Symphony No. 2 – Third Movement, Symphony No. 2 – Fourth Movement
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Egg - Egg (5013929488540) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bulb, While Growing My Hair, I Will Be Absorbed, Fugue in D Minor, They Laughed When I Sat Down at the Piano, The Song of McGuillicudie the Pusillanamous (or Don’t Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Cellar with Thomas), Boilk, Symphony No. 2 – First Movement, Symphony No. 2 – Second Movement, Blane, Symphony No. 2 – Third Movement, Symphony No. 2 – Fourth Movement
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929488540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Egg
Альбом (сингл)
Egg
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bulb, While Growing My Hair, I Will Be Absorbed, Fugue in D Minor, They Laughed When I Sat Down at the Piano, The Song of McGuillicudie the Pusillanamous (or Don’t Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Cellar with Thomas), Boilk, Symphony No. 2 – First Movement, Symphony No. 2 – Second Movement, Blane, Symphony No. 2 – Third Movement, Symphony No. 2 – Fourth Movement
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bulb, While Growing My Hair, I Will Be Absorbed, Fugue in D Minor, They Laughed When I Sat Down at the Piano, The Song of McGuillicudie the Pusillanamous (or Don’t Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Cellar with Thomas), Boilk, Symphony No. 2 – First Movement, Symphony No. 2 – Second Movement, Blane, Symphony No. 2 – Third Movement, Symphony No. 2 – Fourth Movement
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Egg - Egg (5013929488540) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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