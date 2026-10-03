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Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка

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Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 1
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 2
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 3
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 4
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 5
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 6
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 7
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 8
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Inoyamaland
Альбом (сингл)
Danzindan-Pojidon
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 1
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 2
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 3
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 4
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 5
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 6
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 7
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 8
  • Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251648415046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Inoyamaland
Альбом (сингл)
Danzindan-Pojidon
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sh?ffer, Pokala, Glass Chime, Pon, W?sser, Mizue, Collecting Net, Apple Star, Meine Reflexion, 8·31
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sh?ffer, Pokala, Glass Chime, Pon, W?sser, Mizue, Collecting Net, Apple Star, Meine Reflexion, 8·31



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251648415046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Inoyamaland
Альбом (сингл)
Danzindan-Pojidon
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sh?ffer, Pokala, Glass Chime, Pon, W?sser, Mizue, Collecting Net, Apple Star, Meine Reflexion, 8·31
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sh?ffer, Pokala, Glass Chime, Pon, W?sser, Mizue, Collecting Net, Apple Star, Meine Reflexion, 8·31


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inoyamaland - Danzindan-Pojidon (4251648415046) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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