Ministry - Filth Pig (8718469536795) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Filth Pig
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720482
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Filth Pig
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Reload, Filth Pig, Lava, Crumbs, Useless, Dead Guy, Game Show, The Fall, Lay Lady Lay, Brick Windows
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ministry - Filth Pig (8718469536795) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reload, Filth Pig, Lava, Crumbs, Useless, Dead Guy, Game Show, The Fall, Lay Lady Lay, Brick Windows
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Filth Pig
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Reload, Filth Pig, Lava, Crumbs, Useless, Dead Guy, Game Show, The Fall, Lay Lady Lay, Brick Windows
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reload, Filth Pig, Lava, Crumbs, Useless, Dead Guy, Game Show, The Fall, Lay Lady Lay, Brick Windows
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Теги товара: Industrial
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Ministry - Filth Pig (8718469536795) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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