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Sly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка

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Sly &amp; The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка - фото 1
Sly &amp; The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sly &amp; The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка - фото 1
  • Sly &amp; The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SLY & THE FAMILY STONE
filter_none Товар входит в коллекцию SLY & THE FAMILY STONE

Коллекция SLY & THE FAMILY STONE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854323516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want To Take You Higher, Everybody Is A Star, Stand!, Life, Fun, You Can Make It If You Try, Dance To The Music, Everyday People, Hot Fun In The Summertime, Mlady, Sing A Simple Song, Mice Elf Agin)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка

Track List

A1I Want To Take You Higher5:22
A2Everybody Is A Star3:00
A3Stand!3:08
A4Life2:58
A5Fun2:20
A6You Can Make It If You Try3:39
B1Dance To The Music2:58
B2Everyday People2:20
B3Hot Fun In The Summertime2:37
B4M'Lady2:44
B5Sing A Simple Song4:47
B6Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)3:55



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Sly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854323516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Soul
Трек-лист
I Want To Take You Higher, Everybody Is A Star, Stand!, Life, Fun, You Can Make It If You Try, Dance To The Music, Everyday People, Hot Fun In The Summertime, Mlady, Sing A Simple Song, Mice Elf Agin)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Want To Take You Higher5:22
A2Everybody Is A Star3:00
A3Stand!3:08
A4Life2:58
A5Fun2:20
A6You Can Make It If You Try3:39
B1Dance To The Music2:58
B2Everyday People2:20
B3Hot Fun In The Summertime2:37
B4M'Lady2:44
B5Sing A Simple Song4:47
B6Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)3:55


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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