Alicia Keys - Unplugged (20Th Anniversary) (0198029097511) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720291
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029097511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Unplugged Live at the Brooklyn Academy of Music, Brooklyn, NY - July 2005 Intro Alicia's Prayer (Acappella), Karma, Heartburn, A Woman's Worth, Unbreakable, How Come You Don't Call Me, If I Was Your Woman, Goodbye/Butterflyz, If I Ain't Got You, Every Little Bit Hurts, Unplugged Live at the Brooklyn Academy of Music, Brooklyn, NY - July 2005 Streets of New York (City Life), Wild Horses, Diary, You Don't Know My Name, Stolen Moments, Fallin', Love It or Leave It Alone, Welcome To Jamrock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alicia Keys - Unplugged (20Th Anniversary) (0198029097511) виниловая пластинка
«Unplugged» — первый концертный альбом певицы Алиши Киз. Он был записан 4 июля 2005 года в рамках телешоу MTV Unplugged и содержит песни из её первых двух студийных альбомов: «Songs in A Minor» (2001) и «The Diary of Alicia Keys» (2003). Альбом был продан тиражом более 1,5 миллиона копий по всему миру. Издание на виниле
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029097511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alicia Keys
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Unplugged Live at the Brooklyn Academy of Music, Brooklyn, NY - July 2005 Intro Alicia's Prayer (Acappella), Karma, Heartburn, A Woman's Worth, Unbreakable, How Come You Don't Call Me, If I Was Your Woman, Goodbye/Butterflyz, If I Ain't Got You, Every Little Bit Hurts, Unplugged Live at the Brooklyn Academy of Music, Brooklyn, NY - July 2005 Streets of New York (City Life), Wild Horses, Diary, You Don't Know My Name, Stolen Moments, Fallin', Love It or Leave It Alone, Welcome To Jamrock
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Unplugged» — первый концертный альбом певицы Алиши Киз. Он был записан 4 июля 2005 года в рамках телешоу MTV Unplugged и содержит песни из её первых двух студийных альбомов: «Songs in A Minor» (2001) и «The Diary of Alicia Keys» (2003). Альбом был продан тиражом более 1,5 миллиона копий по всему миру. Издание на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alicia Keys - Unplugged (20Th Anniversary) (0198029097511) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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