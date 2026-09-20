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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка

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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 1
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 2
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 3
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
Смешарики. 20 лет вместе
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 1
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 2
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 3
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676076
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275011833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
Смешарики. 20 лет вместе
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Марафонец, Шубиду, Право на одиночество, Плюс 7 минус 7, Бедненький больной, Славный город Кострома, От винта!, Новогодняя колыбельная, Вестибубилюбибу, Белым на белом, Обормот, Куда уходит старый год, Ветер ветер, Город Омск, Ниточка, Круглая песня
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка

Юбилейное издание «Смешарики. Музыка из мультфильма» - первая виниловая пластинка, в которую вошли популярные композиции из культового анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики». Ограниченный тираж на цветном виниле!. «Смешарики. 20 лет вместе» - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как «Марафонец», «Город Омск», «Обормот», «От винта!» и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики – Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие. Обложка - эксклюзивный арт от Салавата Шайхинурова - художника, который в 2003 году впервые нарисовал Смешариков.



Теги товара: Смешарики

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275011833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
Смешарики. 20 лет вместе
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Марафонец, Шубиду, Право на одиночество, Плюс 7 минус 7, Бедненький больной, Славный город Кострома, От винта!, Новогодняя колыбельная, Вестибубилюбибу, Белым на белом, Обормот, Куда уходит старый год, Ветер ветер, Город Омск, Ниточка, Круглая песня
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Юбилейное издание «Смешарики. Музыка из мультфильма» - первая виниловая пластинка, в которую вошли популярные композиции из культового анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики». Ограниченный тираж на цветном виниле!. «Смешарики. 20 лет вместе» - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как «Марафонец», «Город Омск», «Обормот», «От винта!» и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики – Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие. Обложка - эксклюзивный арт от Салавата Шайхинурова - художника, который в 2003 году впервые нарисовал Смешариков.


Теги товара: Смешарики
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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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