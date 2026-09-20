Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка
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Описание товара Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка
Юбилейное издание «Смешарики. Музыка из мультфильма» - первая виниловая пластинка, в которую вошли популярные композиции из культового анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики». Ограниченный тираж на цветном виниле!. «Смешарики. 20 лет вместе» - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как «Марафонец», «Город Омск», «Обормот», «От винта!» и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики – Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие. Обложка - эксклюзивный арт от Салавата Шайхинурова - художника, который в 2003 году впервые нарисовал Смешариков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
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Теги товара: Смешарики
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