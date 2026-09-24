Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (8714092809817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 719844
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092809817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
Жанр
Soul
Трек-лист
There She Goes, Out In The Black, Banh Me, Time, Hard As Stone, The Power, True Love Can't Be Blind, I'm With You, Felt It Inside, The Winter Soldier, Running Outta Space
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (8714092809817) виниловая пластинка
LP - стандартное издание, черный винил. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092809817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
Жанр
Soul
Трек-лист
There She Goes, Out In The Black, Banh Me, Time, Hard As Stone, The Power, True Love Can't Be Blind, I'm With You, Felt It Inside, The Winter Soldier, Running Outta Space
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
LP - стандартное издание, черный винил. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (8714092809817) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (8714092809817) виниловая пластинка