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Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - фото 2
Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-1998
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - фото 2
  • Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500559
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Загружаем...
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Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398651910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-1998
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
United Together, Love All The Hurt Away (w/George Benson), Jump To It (Radio Mix), Get It Right (Single Version), Freeway Of Love (Single Mix), Who’s Zoomin’ Who? (Single Version), Sisters Are Doin’ It For Themselves (feat. Eurythmics), Another Night (Single Mix), Jumpin’ Jack Flash (7” Mix), Jimmy Lee (Single Version), I Knew Your Were Waiting (For Me) (feat. George Michael), Through The Storm (feat. Elton John), It Isn’t, It Wasn’t, I Ain’t Never Gonna Be (feat. Whitney Houston), Ever Changing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка

Впервые на виниле, расширенная версия компиляции лучших хитов легендарной американской певицы в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел, Ареты Франклин Легендарная карьера Ареты Франклин неожиданно возродилась в 1980-х, когда она подписала контракт с Arista Records, и на этом сборнике собраны ее самые большие хиты 80-х, 90-х годов и нового тысячелетия. В нем представлены лучшие работы Ареты с такими выдающимися артистами, как Элтон Джон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Eurythmics и другими. Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-2014, выпущенный на CD в 2012 году, состоит из 18 треков на двух пластинках и включает в том числе ее кавер на "Jumpin 'Jack Flash" (продюсер Кит Ричардс), ее дуэты с Джорджем Майклом ("I Knew You Were Waiting (For Me)"), Элтоном Джоном ("Through the Storm"), Уитни Хьюстон ("It Isn’t, It Wasn’t, I Ain’t Never Gonna Be"), а также новый трек специально для этого винилового издания - кавер Ареты на «Rolling In The Deep» Адель из ее альбома 2014 года. Так же обновлено название компиляции, которая раньше называлась Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-1998.

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398651910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-1998
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
United Together, Love All The Hurt Away (w/George Benson), Jump To It (Radio Mix), Get It Right (Single Version), Freeway Of Love (Single Mix), Who’s Zoomin’ Who? (Single Version), Sisters Are Doin’ It For Themselves (feat. Eurythmics), Another Night (Single Mix), Jumpin’ Jack Flash (7” Mix), Jimmy Lee (Single Version), I Knew Your Were Waiting (For Me) (feat. George Michael), Through The Storm (feat. Elton John), It Isn’t, It Wasn’t, I Ain’t Never Gonna Be (feat. Whitney Houston), Ever Changing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые на виниле, расширенная версия компиляции лучших хитов легендарной американской певицы в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел, Ареты Франклин Легендарная карьера Ареты Франклин неожиданно возродилась в 1980-х, когда она подписала контракт с Arista Records, и на этом сборнике собраны ее самые большие хиты 80-х, 90-х годов и нового тысячелетия. В нем представлены лучшие работы Ареты с такими выдающимися артистами, как Элтон Джон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Eurythmics и другими. Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-2014, выпущенный на CD в 2012 году, состоит из 18 треков на двух пластинках и включает в том числе ее кавер на "Jumpin 'Jack Flash" (продюсер Кит Ричардс), ее дуэты с Джорджем Майклом ("I Knew You Were Waiting (For Me)"), Элтоном Джоном ("Through the Storm"), Уитни Хьюстон ("It Isn’t, It Wasn’t, I Ain’t Never Gonna Be"), а также новый трек специально для этого винилового издания - кавер Ареты на «Rolling In The Deep» Адель из ее альбома 2014 года. Так же обновлено название компиляции, которая раньше называлась Knew You Were Waiting: The Best Of Aretha Franklin 1980-1998.
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Отзывы


Aretha Franklin - Knew You Were Waiting: The Best Of (0194398651910) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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