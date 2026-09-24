Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262038646) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Piano Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 707832
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Piano Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now... Ladies And Gentlemen, If You Go Away
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262038646) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now. Ladies And Gentlemen, If You Go Away
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Piano Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now... Ladies And Gentlemen, If You Go Away
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now. Ladies And Gentlemen, If You Go Away
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Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262038646) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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