Bryan Ferry - Another Time, Another Place (0602567632931) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Another Time, Another Place
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
В наличии
Код товара: 692748
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin records
Barcode
[0602567632931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Another Time, Another Place
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The In CrowdSmoke Gets In Your Eyes, Walk A Mile In My Shoes, Funny How Time Slips Away, You Are My Sunshine, (What) A Wonderful Life, It Aint Me Babe, Fingerpoppin, Help Me Make It Through The Night, Another Time, Another Place
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry - Another Time, Another Place (0602567632931) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The In CrowdSmoke Gets In Your Eyes, Walk A Mile In My Shoes, Funny How Time Slips Away, You Are My Sunshine, (What) A Wonderful Life, It Aint Me Babe, Fingerpoppin, Help Me Make It Through The Night, Another Time, Another Place
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin records
Barcode
[0602567632931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Another Time, Another Place
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The In CrowdSmoke Gets In Your Eyes, Walk A Mile In My Shoes, Funny How Time Slips Away, You Are My Sunshine, (What) A Wonderful Life, It Aint Me Babe, Fingerpoppin, Help Me Make It Through The Night, Another Time, Another Place
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The In CrowdSmoke Gets In Your Eyes, Walk A Mile In My Shoes, Funny How Time Slips Away, You Are My Sunshine, (What) A Wonderful Life, It Aint Me Babe, Fingerpoppin, Help Me Make It Through The Night, Another Time, Another Place
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Купить Bryan Ferry - Another Time, Another Place (0602567632931) виниловая пластинка - по цене 3750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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