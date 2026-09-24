Top.Mail.Ru
Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
These Foolish Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602567632924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
These Foolish Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things

Отзывы о товаре Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602567632924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
These Foolish Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...