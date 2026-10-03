Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка
"Abracadabra" - переиздание студийного альбома на виниле американского гитариста Стива Миллера и его группы, первоначально выпущенного в 1982 году. Альбом попал в чарты в девяти странах мира, включая Германию, где запись достигла первого места в местных чартах и держалась там в течение одной недели. Выпущенные отдельно синглы "Cool Magic", "Give It Up" и заглавная композиция альбома также имели успех и занимали высшие позиции в чартах. Steve Miller Band - американская блюз-рок-группа, созданная в 1966 году в Сан-Франциско. Свое название коллектив получил в честь основателя и фронтмена Стива Миллера. В феврале 1968 году группа выпускает свой первый альбом, который не принес ей большого успеха, но уже второй диск, релиз которого состоялся в октябре того же года, достигает 24 строчки в хит-параде Billboard. Наибольшую же популярность группе принес поп-ориентированный сингл "The Joker", после которого звучание группы стало менее роковым. За время своего существования Steve Miller Band выпустил 18 студийных альбомов, 29 синглов и 6 концертных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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