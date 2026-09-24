Top.Mail.Ru
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd Records
Barcode
[0196587202712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Speak To Me, Breathe (In The Air), On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки, наклейки и 24-страничный буклет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х2
Вес, г.
200

Описание товара Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка

"The Dark Side Of The Moon" - альбом британской рок-группы Pink Floyd, вышедший в 1973 году. Альбом стал самым успешным в истории группы, он был распродан тиражом в 50 миллионов экземпляров. Ремастированное переиздание 2025 года на 180-граммовом виниле черного цвета. Релиз приурочен в 50-летию альбома. Содержит памятные открытки, наклейки и 24-страничный буклет. Pink Floyd - британская рок-группа, знаменитая своими философскими текстами, акустическими экспериментами, инновациями в оформлении альбомов и грандиозными шоу. Является одной из влиятельных и наиболее успешных групп в рок-музыке - 74,5 млн проданных альбомов в США (седьмое место), в мире же было продано около 300 млн (не считая сольных работ).



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd Records
Barcode
[0196587202712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Speak To Me, Breathe (In The Air), On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки, наклейки и 24-страничный буклет
Страна производитель
Германия
Описание
"The Dark Side Of The Moon" - альбом британской рок-группы Pink Floyd, вышедший в 1973 году. Альбом стал самым успешным в истории группы, он был распродан тиражом в 50 миллионов экземпляров. Ремастированное переиздание 2025 года на 180-граммовом виниле черного цвета. Релиз приурочен в 50-летию альбома. Содержит памятные открытки, наклейки и 24-страничный буклет. Pink Floyd - британская рок-группа, знаменитая своими философскими текстами, акустическими экспериментами, инновациями в оформлении альбомов и грандиозными шоу. Является одной из влиятельных и наиболее успешных групп в рок-музыке - 74,5 млн проданных альбомов в США (седьмое место), в мире же было продано около 300 млн (не считая сольных работ).


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (0196587202712) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...