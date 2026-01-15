Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Lazy Sunday Afternoon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 719369
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Lazy Sunday Afternoon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Way Back, Childhood Dreams, Berimbou, Story Of Elaine, Things We Do For Love, Save The Night, Around 'N' Around, Summertime, Mar De Paixao, Callin' Venus, Sometimes, Caminho, Fly Me To The Moon, Rastos Na Areja
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка
"Lazy Sunday Afternoon" — дебютный альбом известного немецкого дуэта Jazzamor, выпущенный первоначально в 2003 году. Альбом представляет собой завораживающее сочетание джаз-лаунжа и босса-новы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Lazy Sunday Afternoon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Way Back, Childhood Dreams, Berimbou, Story Of Elaine, Things We Do For Love, Save The Night, Around 'N' Around, Summertime, Mar De Paixao, Callin' Venus, Sometimes, Caminho, Fly Me To The Moon, Rastos Na Areja
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Lazy Sunday Afternoon" — дебютный альбом известного немецкого дуэта Jazzamor, выпущенный первоначально в 2003 году. Альбом представляет собой завораживающее сочетание джаз-лаунжа и босса-новы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отлично Впервые на виниле, тяжелый и цветной. Доставка хорошо, немного помяли упаковку. Винил в порядке.
Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отлично Впервые на виниле, тяжелый и цветной. Доставка хорошо, немного помяли упаковку. Винил в порядке.