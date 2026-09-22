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Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный

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Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 1
Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 2
Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 3
Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 4
Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 5
Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 6
Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, черный
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 1
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 2
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 3
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 4
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 5
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 6
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720246
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х8
Вес, г.
518

Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный

Блендер ручной Blackton Bt HB400P белый-черный 86199179 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер.

Отзывы о товаре Блендер погружной Blackton Bt HB400P белый/черный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер ручной Blackton Bt HB400P белый-черный 86199179 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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