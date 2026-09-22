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Чайник электрический Blackton Bt KT1720SW Стальной-Черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Blackton Bt KT1720SW Стальной-Черный

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Чайник электрический Blackton Bt KT1720SW Стальной-Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719795
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Характеристики

Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х18
Вес, г.
838

Описание товара Чайник электрический Blackton Bt KT1720SW Стальной-Черный

Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1,7 литра в сочетании с высокой мощностью 1800 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.

Отзывы о товаре Чайник электрический Blackton Bt KT1720SW Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1,7 литра в сочетании с высокой мощностью 1800 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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