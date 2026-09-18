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Чайник электрический Sonnen KT-1776, 1,7л, 2200Вт, пластик, черный/горчичный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Sonnen KT-1776, 1,7л, 2200Вт, пластик, черный/горчичный

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Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 1
Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 2
Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 3
Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 4
Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 5
Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 6
Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 1
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 2
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 3
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 4
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 5
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 6
  • Чайник SONNEN KT-1776, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, пластик, черный/горчичный, 453418 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303656
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
22х21х17
Вес, г.
930

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1776, 1,7л, 2200Вт, пластик, черный/горчичный

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. Закрытый нагревательный элемент увеличит срок службы прибора. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Индикатор проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1776, 1,7л, 2200Вт, пластик, черный/горчичный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Описание

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. Закрытый нагревательный элемент увеличит срок службы прибора. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Индикатор проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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