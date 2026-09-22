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Чайник электрический Supra KES-1822 серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Supra KES-1822 серебристый/черный

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Чайник электрический Supra KES-1822 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719905
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, г.
903

Описание товара Чайник электрический Supra KES-1822 серебристый/черный

Чайник Supra KES-1822 с мощностью 1500 Вт и объемом резервуара для воды 1,8 литра - это ваш идеальный помощник на кухне. Функция автоотключения при отсутствии воды и при закипании делает использование чайника удобным и безопасным. Больше не нужно беспокоиться о возможных авариях или перегреве - чайник самостоятельно отключится, когда это необходимо.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1822 серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Supra KES-1822 с мощностью 1500 Вт и объемом резервуара для воды 1,8 литра - это ваш идеальный помощник на кухне. Функция автоотключения при отсутствии воды и при закипании делает использование чайника удобным и безопасным. Больше не нужно беспокоиться о возможных авариях или перегреве - чайник самостоятельно отключится, когда это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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