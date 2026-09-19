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Чайник электрический Econ ECO-1869KE купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Econ ECO-1869KE

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Чайник электрический Econ ECO-1869KE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 416024
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
850

Описание товара Чайник электрический Econ ECO-1869KE

Электрический металлический чайник ECON ECO-1869KE компактный полезный прибор с корпусом из нержавеющей стали. В отличие от пластика, нержавеющая сталь даже при нагревании не выделяет в воду вредных веществ и не дает неприятного запаха. Бытовая нержавеющая сталь долговечна, экологична и безопасна в использовании. Чайник из металла ECO-1869KE имеет мощность 1800 Вт и объем 1,8 л. Такой объем позволит напоить чаем всю семью или большую компанию друзей после одного закипания чайника. При этом чайник компактный, с эргономичным дизайном, имеет очень удобную большую ручку из прочной пластмассы, которая не нагревается. Подставка чайника вращается на 360 градусов, в подставке предусмотрено место для хранения шнура, длина которого 0,6 м. Чайник обладает и другими необходимыми и полезными функциями: защита от включения воды (пустой чайник просто не включится) и автоотключение после закипания.

Отзывы о товаре Чайник электрический Econ ECO-1869KE




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический металлический чайник ECON ECO-1869KE компактный полезный прибор с корпусом из нержавеющей стали. В отличие от пластика, нержавеющая сталь даже при нагревании не выделяет в воду вредных веществ и не дает неприятного запаха. Бытовая нержавеющая сталь долговечна, экологична и безопасна в использовании. Чайник из металла ECO-1869KE имеет мощность 1800 Вт и объем 1,8 л. Такой объем позволит напоить чаем всю семью или большую компанию друзей после одного закипания чайника. При этом чайник компактный, с эргономичным дизайном, имеет очень удобную большую ручку из прочной пластмассы, которая не нагревается. Подставка чайника вращается на 360 градусов, в подставке предусмотрено место для хранения шнура, длина которого 0,6 м. Чайник обладает и другими необходимыми и полезными функциями: защита от включения воды (пустой чайник просто не включится) и автоотключение после закипания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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