Чайник электрический Econ ECO-1869KE
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Econ ECO-1869KE
Электрический металлический чайник ECON ECO-1869KE компактный полезный прибор с корпусом из нержавеющей стали. В отличие от пластика, нержавеющая сталь даже при нагревании не выделяет в воду вредных веществ и не дает неприятного запаха. Бытовая нержавеющая сталь долговечна, экологична и безопасна в использовании. Чайник из металла ECO-1869KE имеет мощность 1800 Вт и объем 1,8 л. Такой объем позволит напоить чаем всю семью или большую компанию друзей после одного закипания чайника. При этом чайник компактный, с эргономичным дизайном, имеет очень удобную большую ручку из прочной пластмассы, которая не нагревается. Подставка чайника вращается на 360 градусов, в подставке предусмотрено место для хранения шнура, длина которого 0,6 м. Чайник обладает и другими необходимыми и полезными функциями: защита от включения воды (пустой чайник просто не включится) и автоотключение после закипания.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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