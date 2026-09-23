Top.Mail.Ru
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 5
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 6
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 7
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 8
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 9
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 10
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 5
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 6
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 7
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 8
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 9
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 10
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...