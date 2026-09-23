Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
В наличии
Код товара: 586290
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1 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
22x17x21 см
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Zelmer ZCK7616R Red - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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