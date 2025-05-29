Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый,
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый,
Стильный чайник Kitfort КТ-6140 выполнен из сочетания стекла, пластика и нержавеющей стали. За счёт оригинального дизайна он идеально впишется в любой интерьер. Ёмкость чайника составляет 1,7 л. Такого объёма хватит, чтобы угостить вкусным чаем всю семью! С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности. Чайник оснащён электронным терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Температура контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из экологически чистого термостойкого стекла. Он имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также съёмный фильтр-сетку для защиты от накипи. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, беру уже второй - для себя, первый купил родителям. Позволяет нагревать воду для кофе до 90 градусов. Фильтрованную воду вообще не кипячу. Режимы 40-70 для тёплой воды по утрам. Ну и по-моему экономия электричества :₽
Достоинства:
Комментарий:
Чайник супер греет в разных режимах, разные подсветки, сколько послужит время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Класный чайник. Быстрая доставка. Очень понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Чайником довольна вся семья
Достоинства:
Комментарий:
Хороший электрический чайник Быстро нагревается. Имеет несколько температурных режимов, что очень удобно! Разные подсветки, в зависимости от температурного режима. Симпатичный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
беру второй чайник такой модели. первый отслужил 4 года просто безупречно. а потом вылетела сеточка от накипи, которая и в принципе то не нужна) но, вот он, повод для приобретения нового чайника! очень нравиться возможность не кипятить, а подогревать чайник до нужной температуры. и при выборе между стеклянным и корпусом и корпусом из нержавейки выбираю стекло. всегда видно сколько воды, не пора ли лимонку кипятить, и подсветочка веселая)))
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, практичный чайник. Всё работает, работает тихо. Я довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, был с такими же функциями и поэтому искала именно такой же. Пришел на два дня раньше заявленого срока. Целый, без посторонних запахов, за целосность переживала т.к. стекло. В общем супер чайник, с выбором температуры, подсветкой и звуковым сопровождением.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, брал в подарок, все довольны!
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Самый практичный чайник! Делает любую температуру! Работает 2 года и я купил второй!
Достоинства:
Комментарий:
Это моя любовь! Отличный, удобный, красивый! регулятор температуры незаменимая вещь для меня: экономит время и не надо перегревать и кипятить сто раз воду. Работает у меня чайник уже пару месяцев, без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь не первый год, служит верой и правдой, очень нравиться. Чтобы не кипятить есть выбор желаемой температуры подогрева, у каждой температуры своя подсветка, что очень удобно. Спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Красивый дизайн, закипает быстро, можно выбрать температуру подогрева для каждой температуры своя подсветка (не запутаешься). Спасибо поставщику за небольшой сувенир. Очень приятно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится, работает исправно, пластиком не пахнет
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит и работает хорошо. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет свои функции, вода нагревается до разных температур. Весело подсвечивает разными огоньками при нагревании!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайничек. всё работает. мне понравился и цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю чайник данной фирмы уже второй раз. Первый чайник до сих пор служит, уже 4 года. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не смотря на сломанную крышку, которую обнаружили лишь на второй день, чайник понравился. Быстро закипает. Имеет несколько температурных режимов, это очень удобно. Гармонично вписался в интерьер кухни. Красивая подсветка радует ежедневно.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, подходит к интерьеру
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн чайника очень понравился. управление удобное, просто нажимаешь кнопочки. для каждой температуры свой цвет. очень понравилась сеточка. крышка прилигает плотно. при закипании издаёт звук, что вода закипела. я довольна покупкой, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный чайник. Прекрасно сделан. Заказала сразу два, оба были исправными. У одного коробка была помята, но с чайником все было в порядке. Спасибо за такие прекрасные чайники!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник,посмотрим сколько прослужит,при выключении дает сигнал что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Срочно надо было найти чайник взамен вышедшего из строя с системой Аква Вэй (отломалась маленькая пластиковая оська у крышки, крышка перестала возвращаться в исходное закрытое положение и чайник понятно не выключался при закипании). Поэтому искал уже чайник с обычным надёжным заливом воды, ну и опять же стеклянный. И так как техники Kitfort куплено было за последние 8 лет немало, начал смотреть этой марки. 5 минут и уже заказал.. и вот оно счастье: стекло, верхний широкий залив, различные 4 режима нагрева (от 40 градусов и выше), каждому из которого соответствует разная подсветка, быстрое закипание, при этом нешумный, ну и выглядит очень даже хорошо! Я доволен на 100%, всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, приятный цвет, может подогревать воду до нескольких промежуточных температур. Особенно применимо для молодых мам - температура 40 градусов. Не на всех аналогах есть. Из минусов - неотключаемый звук при установке на подставку. Не всегда хочется слушать писк ночью. П.с. Несмотря на это, покупаем уже второй, очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник: выполняет свои функции. эту модель выбрала из-за температурных режимов и цены (ниже чем у аналогов). для разведения смеси и каши ребенку-незаменимая вещь. мне удобно,что управление на ручке,а не подставке, так подставка не занимает много места. ощущение,что пластик хлипкий в сравнении со старым чайником из минусов - звуковой сигнал при установке чайника, "весь дом" слышит,что я пью ночью чай)
Достоинства:
Комментарий:
Лучший за свою цену. Конструкция проще чем, например, у Tefal но удобство пользования не хуже, возможно износится немного быстрее.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6140-2 бело-салатовый,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, беру уже второй - для себя, первый купил родителям. Позволяет нагревать воду для кофе до 90 градусов. Фильтрованную воду вообще не кипячу. Режимы 40-70 для тёплой воды по утрам. Ну и по-моему экономия электричества :₽
Достоинства:
Комментарий:
Чайник супер греет в разных режимах, разные подсветки, сколько послужит время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Класный чайник. Быстрая доставка. Очень понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Чайником довольна вся семья
Достоинства:
Комментарий:
Хороший электрический чайник Быстро нагревается. Имеет несколько температурных режимов, что очень удобно! Разные подсветки, в зависимости от температурного режима. Симпатичный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
беру второй чайник такой модели. первый отслужил 4 года просто безупречно. а потом вылетела сеточка от накипи, которая и в принципе то не нужна) но, вот он, повод для приобретения нового чайника! очень нравиться возможность не кипятить, а подогревать чайник до нужной температуры. и при выборе между стеклянным и корпусом и корпусом из нержавейки выбираю стекло. всегда видно сколько воды, не пора ли лимонку кипятить, и подсветочка веселая)))
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, практичный чайник. Всё работает, работает тихо. Я довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, был с такими же функциями и поэтому искала именно такой же. Пришел на два дня раньше заявленого срока. Целый, без посторонних запахов, за целосность переживала т.к. стекло. В общем супер чайник, с выбором температуры, подсветкой и звуковым сопровождением.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, брал в подарок, все довольны!
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Самый практичный чайник! Делает любую температуру! Работает 2 года и я купил второй!
Достоинства:
Комментарий:
Это моя любовь! Отличный, удобный, красивый! регулятор температуры незаменимая вещь для меня: экономит время и не надо перегревать и кипятить сто раз воду. Работает у меня чайник уже пару месяцев, без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь не первый год, служит верой и правдой, очень нравиться. Чтобы не кипятить есть выбор желаемой температуры подогрева, у каждой температуры своя подсветка, что очень удобно. Спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Красивый дизайн, закипает быстро, можно выбрать температуру подогрева для каждой температуры своя подсветка (не запутаешься). Спасибо поставщику за небольшой сувенир. Очень приятно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится, работает исправно, пластиком не пахнет
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит и работает хорошо. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет свои функции, вода нагревается до разных температур. Весело подсвечивает разными огоньками при нагревании!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайничек. всё работает. мне понравился и цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю чайник данной фирмы уже второй раз. Первый чайник до сих пор служит, уже 4 года. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не смотря на сломанную крышку, которую обнаружили лишь на второй день, чайник понравился. Быстро закипает. Имеет несколько температурных режимов, это очень удобно. Гармонично вписался в интерьер кухни. Красивая подсветка радует ежедневно.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, подходит к интерьеру
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн чайника очень понравился. управление удобное, просто нажимаешь кнопочки. для каждой температуры свой цвет. очень понравилась сеточка. крышка прилигает плотно. при закипании издаёт звук, что вода закипела. я довольна покупкой, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный чайник. Прекрасно сделан. Заказала сразу два, оба были исправными. У одного коробка была помята, но с чайником все было в порядке. Спасибо за такие прекрасные чайники!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник,посмотрим сколько прослужит,при выключении дает сигнал что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Срочно надо было найти чайник взамен вышедшего из строя с системой Аква Вэй (отломалась маленькая пластиковая оська у крышки, крышка перестала возвращаться в исходное закрытое положение и чайник понятно не выключался при закипании). Поэтому искал уже чайник с обычным надёжным заливом воды, ну и опять же стеклянный. И так как техники Kitfort куплено было за последние 8 лет немало, начал смотреть этой марки. 5 минут и уже заказал.. и вот оно счастье: стекло, верхний широкий залив, различные 4 режима нагрева (от 40 градусов и выше), каждому из которого соответствует разная подсветка, быстрое закипание, при этом нешумный, ну и выглядит очень даже хорошо! Я доволен на 100%, всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, приятный цвет, может подогревать воду до нескольких промежуточных температур. Особенно применимо для молодых мам - температура 40 градусов. Не на всех аналогах есть. Из минусов - неотключаемый звук при установке на подставку. Не всегда хочется слушать писк ночью. П.с. Несмотря на это, покупаем уже второй, очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник: выполняет свои функции. эту модель выбрала из-за температурных режимов и цены (ниже чем у аналогов). для разведения смеси и каши ребенку-незаменимая вещь. мне удобно,что управление на ручке,а не подставке, так подставка не занимает много места. ощущение,что пластик хлипкий в сравнении со старым чайником из минусов - звуковой сигнал при установке чайника, "весь дом" слышит,что я пью ночью чай)
Достоинства:
Комментарий:
Лучший за свою цену. Конструкция проще чем, например, у Tefal но удобство пользования не хуже, возможно износится немного быстрее.