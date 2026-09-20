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Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый

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Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.69
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511245
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
регулировка температуры
Дополнительный цвет
фиолетовый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр-ситечко
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.69
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х18
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый

Стильный чайник Kitfort КТ-6140 выполнен из сочетания стекла, пластика и нержавеющей стали. За счёт оригинального дизайна он идеально впишется в любой интерьер. Ёмкость чайника составляет 1,7 л. Такого объёма хватит, чтобы угостить вкусным чаем всю семью! С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности. Чайник оснащён электронным терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Температура контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из экологически чистого термостойкого стекла. Он имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также съёмный фильтр-сетку для защиты от накипи. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
регулировка температуры
Дополнительный цвет
фиолетовый
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр-ситечко
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.69
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чайник Kitfort КТ-6140 выполнен из сочетания стекла, пластика и нержавеющей стали. За счёт оригинального дизайна он идеально впишется в любой интерьер. Ёмкость чайника составляет 1,7 л. Такого объёма хватит, чтобы угостить вкусным чаем всю семью! С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности. Чайник оснащён электронным терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Температура контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из экологически чистого термостойкого стекла. Он имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также съёмный фильтр-сетку для защиты от накипи. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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