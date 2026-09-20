Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый
Стильный чайник Kitfort КТ-6140 выполнен из сочетания стекла, пластика и нержавеющей стали. За счёт оригинального дизайна он идеально впишется в любой интерьер. Ёмкость чайника составляет 1,7 л. Такого объёма хватит, чтобы угостить вкусным чаем всю семью! С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности. Чайник оснащён электронным терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Температура контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком. Корпус чайника выполнен из экологически чистого термостойкого стекла. Он имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также съёмный фильтр-сетку для защиты от накипи. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-223 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-286Т (1.7л) стекло, пластик, метал...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 бежевый
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 черный
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6140-1 бело-фиолетовый