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Чайник электрический Kitfort КТ-640-3 серый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-640-3 серый

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Чайник Kitfort KT-640-3 серый - фото 1
Чайник Kitfort KT-640-3 серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Kitfort KT-640-3 серый - фото 1
  • Чайник Kitfort KT-640-3 серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189443
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-640-3 серый

Электрический чайник предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Корпус выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Ручка чайника пластиковая, не нагревается. Автоматическое отключение при снятии с подставки. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-640-3 серый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Корпус выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Ручка чайника пластиковая, не нагревается. Автоматическое отключение при снятии с подставки. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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