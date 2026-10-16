Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный
Электрический чайник Kitfort КТ-6612 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Полный чайник закипает примерно за 6 минут. Ёмкость 1.7 л. Корпус и крышка чайника изнутри выполнены из нержавеющей стали, а снаружи — из пластика. Максимальная отметка нанесена на внутреннюю часть корпуса. КТ-6612 имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье. Управление осуществляется с помощью кнопки «Вкл/Выкл», которая расположена на ручке. При включении чайника загорается индикатор нагрева. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь. Поместите в чайник специальное средство, залейте 0.5 л воды и доведите до кипения. После вскипятите в нем воду и слейте её. Для предотвращения накипи используйте фильтрованную воду.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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