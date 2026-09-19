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Чайник электрический Rix RKT-1821G купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Rix RKT-1821G

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Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 1
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 2
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 3
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 4
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 5
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 6
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 7
Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 1
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 2
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 3
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 4
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 5
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 6
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 7
  • Чайник электрический Rix RKT-1821G - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481079
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Характеристики

Бренд
RIX
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический Rix RKT-1821G

Электрический чайник, мощность 1500 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подсветка воды, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Rix RKT-1821G




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Характеристики
Бренд
RIX
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 1500 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подсветка воды, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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