Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412238
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.04
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный
Тип: электрочайник; Мощность: 1800 Вт; Цвет корпуса: красный, черный; Объём: 2 л; Материал корпуса: металл, пластик; Управление: механическое; Подставка: с возможностью вращения; Нагревательный элемент: закрытый
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Тип: электрочайник; Мощность: 1800 Вт; Цвет корпуса: красный, черный; Объём: 2 л; Материал корпуса: металл, пластик; Управление: механическое; Подставка: с возможностью вращения; Нагревательный элемент: закрытый
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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