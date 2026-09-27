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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412238
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.04

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный

Тип: электрочайник; Мощность: 1800 Вт; Цвет корпуса: красный, черный; Объём: 2 л; Материал корпуса: металл, пластик; Управление: механическое; Подставка: с возможностью вращения; Нагревательный элемент: закрытый

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тип: электрочайник; Мощность: 1800 Вт; Цвет корпуса: красный, черный; Объём: 2 л; Материал корпуса: металл, пластик; Управление: механическое; Подставка: с возможностью вращения; Нагревательный элемент: закрытый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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