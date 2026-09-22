Чайник электрический Sonnen KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8719B, 1,5л, 2200 Вт, черный, двойные стенки
Чайник с двойными стенками SONNEN KT-8719B– идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и безупречный дизайн. Электрический чайник SONNEN KT-8719B имеет двойные стенки: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такой конструкции внешняя поверхность чайника остаётся холодной, что исключает риск получения ожогов. Вода в таком чайнике остывает гораздо медленнее, сохраняя оптимальную температуру для заваривания любимых напитков. Данная модель идеально подходит для использования в домашних условиях и офисах, где важна скорость и удобство приготовления горячих напитков. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считаные минуты. Объема 1,5 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам этот чайник станет отличным дополнением к любой кухне. Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева.
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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