Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719892
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х17
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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