Чайник электрический Vitek VT-1122
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Материал корпуса
стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 107789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник
Страна производства
Китай
Материал корпуса
стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.42
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1122
чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, стекло, индикация включения, вес 1.3 кг
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Чайник
Страна производства
Китай
Материал корпуса
стекло
Страна производитель
Китай
чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, стекло, индикация включения, вес 1.3 кг
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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