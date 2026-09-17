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Чайник электрический Vitek VT-1122 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Vitek VT-1122

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Чайник электрический Vitek VT-1122
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Материал корпуса
стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 107789
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Чайник
Страна производства
Китай
Материал корпуса
стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.42

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1122

чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, стекло, индикация включения, вес 1.3 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-1122




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Чайник
Страна производства
Китай
Материал корпуса
стекло
Страна производитель
Китай
Описание
чайник, объем 1.7 л, установка на подставку в любом положении, стекло, индикация включения, вес 1.3 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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