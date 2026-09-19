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Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX

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Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 5
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 6
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 7
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 8
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 9
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 10
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 11
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 12
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 13
Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 5
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 6
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 7
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 8
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 9
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 10
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 11
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 12
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 13
  • Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411027
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Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, г.
10

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX

Вскипятите воду Чайник Zelmer ZCK8011 – отличается стенками из жаропрочного стекла остальные части корпуса выполнены из нержавеющей стали. Прозрачные станки позволяют определить уровень воды в любом положении. Встроенная подсветка красиво отражается в воде. Мощность нагревательного элемента - 2200 Вт, вам не придётся долго ждать закипания воды. Крышка открывается нажатием на кнопку, это удобно и безопасно для того чтобы наливать или доливать воду. Ваш комфорт Стекло не влияет на вкус и не выделят вредных веществ при кипячении воды. В носике уставлен фильтр от накипи. Не важно как ставить чайник на основание, его можно вращать на 360. Подсветку видно со всех сторон, она создаёт приятную атмосферу особенно в тёмное время или при слабом освещении. Скрытый нагревательный элемент защищает спираль от накипи, упрощает чистку внутренней поверхности. Тройная защита В этой модели реализована эффективная система защиты. При закипании, снятии с подставки или включении без воды прибор автоматически отключается.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK8011 GLASS/INOX




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, прозрачный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Вскипятите воду Чайник Zelmer ZCK8011 – отличается стенками из жаропрочного стекла остальные части корпуса выполнены из нержавеющей стали. Прозрачные станки позволяют определить уровень воды в любом положении. Встроенная подсветка красиво отражается в воде. Мощность нагревательного элемента - 2200 Вт, вам не придётся долго ждать закипания воды. Крышка открывается нажатием на кнопку, это удобно и безопасно для того чтобы наливать или доливать воду. Ваш комфорт Стекло не влияет на вкус и не выделят вредных веществ при кипячении воды. В носике уставлен фильтр от накипи. Не важно как ставить чайник на основание, его можно вращать на 360. Подсветку видно со всех сторон, она создаёт приятную атмосферу особенно в тёмное время или при слабом освещении. Скрытый нагревательный элемент защищает спираль от накипи, упрощает чистку внутренней поверхности. Тройная защита В этой модели реализована эффективная система защиты. При закипании, снятии с подставки или включении без воды прибор автоматически отключается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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