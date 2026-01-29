Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
244x211x143
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 490 руб. 3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21.1
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
белый
Защита
отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
244x211x143
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х21
Вес, кг.
1.02
Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU)
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 Lite с мощностью 1500 Вт нагревает воду за 7.5 минут. Объема 1.5 л хватает для приготовления семи чашек чая. Вертикальная открытая ручка делает удобным включение, удержание и установку чайника на подставку. Утолщенная подставка равномерно распределяет тепло для гарантии качественного кипячения и безопасности воды для питья.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21.1
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
белый
Защита
отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация включения
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.5
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
244x211x143
Страна производитель
Китай
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 Lite с мощностью 1500 Вт нагревает воду за 7.5 минут. Объема 1.5 л хватает для приготовления семи чашек чая. Вертикальная открытая ручка делает удобным включение, удержание и установку чайника на подставку. Утолщенная подставка равномерно распределяет тепло для гарантии качественного кипячения и безопасности воды для питья.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
красивый . ничего лишнего. компактный. шнур и вилка отличаются цветом от самого чайника.
Достоинства:
Комментарий:
долго закипает, но главное - не воняет вонючим пластиком как дешёвые чайники
Достоинства:
Комментарий:
по мне так обычный чайник, ничего особенного. есть недостаток: когда открываешь крышку вода с крышки стекает по ручке к выключателю.
Достоинства:
Комментарий:
не очень хороший . вот реально . крышка не закрывается плотно , кипит долго, сильно горячий . в использовании 3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, удобный, не вонючий. Кипятит быстро, стенки чайника не нагреваются, смотрится очень органично и стильно.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит компактно и аккуратно. Лёгкий. Вилка стандартная, переходник не понадобится.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный чайник корпус не нагревается единственный минус нет окошка что бы видеть количество воды а так всё отлично спасибо
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз беру такой чайник. качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
В целом чайник понравился, но после пары кипячений с дном что то произошло, видно на фото
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, только жаль окошка нет, чтобы посмотреть уровень воды.
Достоинства:
Комментарий:
тихий ,приятный на ощупь, быстро нагревает воду , швов изнутри нет , недостатков также нет ))
Достоинства:
Комментарий:
чайник супер! у меня такой уже есть, этот взяла в офис
Достоинства:
Комментарий:
Все функции чайника выполняет как и любой другой чайник даже за 500 рублей, но подкупил внешний вид - оооочень стильный, эстетичный и минималистичный, хоть это и цена за то, что функций не так много. Служит пару месяцев, проблем не было, в целом, внешний материл софт тач или както так, оччч приятный. Технические же характеристики средние, это не умный чайник, но молодец
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,до этого был получше,который подключается к приложению,но мы этой функцией ни разу не воспользовались,пришло время и поменяли на этот,хороший чайник,стильный,легкий,не очень шумный,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Нагревает воду достаточно быстро, не издает много шума, очень красиво выглядит и хорошо вписывается в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, без лишних деталей. Прост, но стильный. Не сильно шумный при нагреве.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник соответствует описанию. Корпус целый, доставили быстро. Достаточно длинный шнур. Покупала в подарок - человеку понравилось.
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 Lite (BHR9036EU)
Достоинства:
Комментарий:
красивый . ничего лишнего. компактный. шнур и вилка отличаются цветом от самого чайника.
Достоинства:
Комментарий:
долго закипает, но главное - не воняет вонючим пластиком как дешёвые чайники
Достоинства:
Комментарий:
по мне так обычный чайник, ничего особенного. есть недостаток: когда открываешь крышку вода с крышки стекает по ручке к выключателю.
Достоинства:
Комментарий:
не очень хороший . вот реально . крышка не закрывается плотно , кипит долго, сильно горячий . в использовании 3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, удобный, не вонючий. Кипятит быстро, стенки чайника не нагреваются, смотрится очень органично и стильно.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит компактно и аккуратно. Лёгкий. Вилка стандартная, переходник не понадобится.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный чайник корпус не нагревается единственный минус нет окошка что бы видеть количество воды а так всё отлично спасибо
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз беру такой чайник. качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
В целом чайник понравился, но после пары кипячений с дном что то произошло, видно на фото
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, только жаль окошка нет, чтобы посмотреть уровень воды.
Достоинства:
Комментарий:
тихий ,приятный на ощупь, быстро нагревает воду , швов изнутри нет , недостатков также нет ))
Достоинства:
Комментарий:
чайник супер! у меня такой уже есть, этот взяла в офис
Достоинства:
Комментарий:
Все функции чайника выполняет как и любой другой чайник даже за 500 рублей, но подкупил внешний вид - оооочень стильный, эстетичный и минималистичный, хоть это и цена за то, что функций не так много. Служит пару месяцев, проблем не было, в целом, внешний материл софт тач или както так, оччч приятный. Технические же характеристики средние, это не умный чайник, но молодец
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,до этого был получше,который подключается к приложению,но мы этой функцией ни разу не воспользовались,пришло время и поменяли на этот,хороший чайник,стильный,легкий,не очень шумный,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Нагревает воду достаточно быстро, не издает много шума, очень красиво выглядит и хорошо вписывается в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, без лишних деталей. Прост, но стильный. Не сильно шумный при нагреве.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник соответствует описанию. Корпус целый, доставили быстро. Достаточно длинный шнур. Покупала в подарок - человеку понравилось.