Чайник электрический Kitfort КТ-656 (2 в 1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло, пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272314
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
поддержка температуры в течение 2 ч., съемный фильтр
Дополнительные функции
2 в 1: кипячение, варка яиц, звуковая и световая индикация
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
отключение при закипании, отключение при снятии, отключение при отсутствии воды
Основной цвет
черный
Прочее
звуковой сигнал при закипании, таймер
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло, пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-656 (2 в 1)
Чайник Kitfort КТ-656 снабжён электронной системой управления. С его помощью вы можете как вскипятить воду, так и нагреть её до 40, 70, 80 или 90 градусов. Это позволяет заваривать разные виды чая и кофе в идеальных условиях, а также готовить детское питание при оптимальной температуре.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
поддержка температуры в течение 2 ч., съемный фильтр
Дополнительные функции
2 в 1: кипячение, варка яиц, звуковая и световая индикация
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
отключение при закипании, отключение при снятии, отключение при отсутствии воды
Основной цвет
черный
Прочее
звуковой сигнал при закипании, таймер
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло, пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-656 снабжён электронной системой управления. С его помощью вы можете как вскипятить воду, так и нагреть её до 40, 70, 80 или 90 градусов. Это позволяет заваривать разные виды чая и кофе в идеальных условиях, а также готовить детское питание при оптимальной температуре.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Достоинства:
супер,все работает
Недостатки:
нет
Достоинства:
Стеклянный) Есть функции варки яиц и температурные режимы
Недостатки:
Подставка для варки яиц при варке менее 5 штук не устойчива в воде. Не могу считать это недостатком, т.к. физику не обманешь, однако производитель не подумал об этом.
Комментарий:
В целом добротный чайник. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
быстро закипает,оповещение о закипании, разные режимы работы (термопот,варка яиц)
Недостатки:
нет
Комментарий:
Kitfort как всегда на высоте!
Достоинства:
Экологичность, функциональность, приятный и аккуратный внешний вид, отличное соотношение цена-качество.
Недостатки:
По прошествии 3 недель использования отсутствуют.
Комментарий:
Чайник, который радует тело и душу! Выбор этого сильно упрощающего жизнь кухонного помощника был сделан на редкость быстро и удачно. Основные критерии: 1)отсутствие контакта воды с пластиком. 2)прочная и желательно съемная крышка. 3)подсветка. По первым двум пунктам Kitfort KT-656 - однозначный лидер! Аналогов, по крайней мере в данном ценовом сегменте, просто нет! Кастрюлька 1,5л из стекла и металла с пластиковыми ручками в форме и со скоростями чайника! Всё гениальное - просто! В данном случае ещё и практично, и эстетично, и экологично. Очень удобен в наполнении и уходе, поскольку по весу по сравнению с термопотами просто пушинка, в раковину входит и выходит без проблем, а съёмная крышка - мечта, ставшая реальностью! Именно крышка была одной из причин, ускоривших поломку предшественников-термопотов. Нагрев до определенной температуры - большой плюс, когда весь объем не удается выпить за 1 чаепитие, а также при заварке определенных видов чая. Наличие в комплекте ситечка для заварки тоже очень кстати, снимается и моется замечательно! А идея с подставкой для варки яиц удивила! По прямому назначению использовать не планируется, так как нет необходимости, но применение в хозяйстве, конечно же, найдется. Со своей основной функцией справляется "НА УРА" - закипает за несколько минут с минимумом пара и радостным сигналом. Качество материалов и сборки, на мой взгляд, очень достойное в соответствии с ценой! И отдельный восторг - подсветка! Несколько разных ярких цветов в зависимости от температуры привносят позитив в каждый день! Итог: 3 недели с момента покупки этот чудо-чайник радует кипяточком, вкусным чаечком и цветомедитацией. Большое спасибо, Kitfort! Очень надеюсь, что электроника надежна, и аппарат будет частью кухонной тех. семьи долгие годы!
Достоинства:
Качество, внешний вид
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отличный. Советую. Главное кипитит и вода не воняет пластиком.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отсутствие пластика на крышке, несколько температурных режимов, разная индикация подсветки для каждой из температур. Стильный дизайн Беру уже 3 в подарок друзьям и родителям
Недостатки:
Обратите внимание корпус чайника и носик стеклянный, нужно быть осторожнее чтобы не разбить.
Достоинства:
Свою "работу" выполняет
Недостатки:
Конечно звуковое сопровождение немного громковато, но жить с этим можно
Достоинства:
Огромный плюс, это отсутствие пластмассы в зоне контакта с водой!
Недостатки:
Пищащий звук при выборе режима работы лишний. Световой индикации вполне достаточно.
Комментарий:
В целом чайник лучший среди множества моделей в своей ценовой сетке.
Достоинства:
Огонь чайник, кипятит, прозрачный, из стекла, не пахнет пластиком, подсветка, заварить можно в самом чайнике, крышка снимается полностью, поддержка температуры (не разобрался) . А так огонь
Достоинства:
все функции работают, отличный товар
Недостатки:
нету
Достоинства:
Милый чайник! Брала исключительно для заваривания чая, т.к будем пользоваться для заваривания, думаю прослужит нам долго, нравится что есть подогрев, т.к в обычно френч-прессе не подогреть чай
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую к покупке, до этого брали чайник этой же фирмы, служит уже третий год!
Достоинства:
Классный стеклянный чайник с подсветкой и регулировкой нагрева
Достоинства:
Достойное качество, материалы и внешний вид - смотрится хорошо; Скорость нагрева; Удобный поворот чайника на подставке на 360 градусов; Звуковые оповещения: по достижении температуры, по закипанию, по получению питания(при постановке на подставку); Режим варки яиц со специальной подставкой в комплекте; Насадка для заваривания чая; Ступенчатые режимы нагрева до определенной температуры;
Недостатки:
Крышка не закрепляется; Световая индикация показывает выбранный режим, а не температур воды; Объем 1.5л может быть маловат;
Комментарий:
Рекомендую к покупке
Достоинства:
прекрасный дизайн и функционал
Достоинства:
Крутой чайник
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Нормальный чайник по нормальной цене
Недостатки:
Не хватает функции самоочистки
Комментарий:
Купили взамен вышедшего из строя чайника этой же марки. Нравится, что есть подсветка и есть функция разной температуры нагрева воды с подсветкой разным цветом. Есть приспособление для варки яиц. Оригинально, но варить яйца в чайнике, - как-то слишком оригинально. Не пользовались. В предыдущей модели была функция самоочистки. Пользовались и результат радовал. В этой модели этой функции нет, а жаль. Пока приобретением довольны.
Достоинства:
Чайник просто великолепен. Нагревает воду до заданной температуры.
Недостатки:
Нет. Если быстро не сломается.
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Замечательный Комментарий: Компактный
Достоинства:
Хороший чайник. Отсутствуют посторонние запахи в кипятке. Мощный, быстро закипает. Можно регулировать температуру нагрева. Прикольная подсветка.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Это уже третий чайник. Первый года четыре уже трудится на даче. Второй прослужил менее года. Нечаянно был разбит корпус. Теперь лежит на запчасти.
Достоинства:
Быстро кипятит,понятная светодиодная индикация,внешний вид,выбор поддержания температуры,возможность использовать как заварочный чайник,плюс удобная подставка для варки яиц как бонус.
Недостатки:
Пока не выявлено
Комментарий:
Очень доволен покупкой, рекомендую,своих денег стоит.
Достоинства:
Удобство в установлении температуры нагревания!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Замечательный чайник за невысокую цену . Предыдущий проработал около 5 лет, очень удобный, поэтому повторила покупку.
Достоинства:
Хороший чайник. Главное бесшумный )
Недостатки:
Пока не заметил
Достоинства:
возможность выбора температурного режима
Недостатки:
пока не обнаружено.
Комментарий:
заваривать чай одно удовольствие!
Достоинства:
Очень хороший чайник, понравилось что многофункциональный. Все легко снимается и надевается (фильтр, подставка для яиц), к тому же все надежно сидит. Работает практически бесшумно, а когда чайник закипел, издаёт звук! Приятная подсветка для разной температуры. Очень доволен заказом, рекомендую!
Недостатки:
Не то что недостаток, но нужно придерживать крышку когда наливаешь из чайника. Но это понятно, потому что по другому не мог бы бы там находиться фильтр для чая.
Комментарий:
Советую этот чайник. Долго искал подходящий, увидел его и множество функции и решил заказать. Не прогадал. Естественно он стеклянный и видно как он запотевает, но это логично что будет видно. Открыл для себя новую качественную фирму.
Достоинства:
хороший чайник, нравится умная подсветка, всё видно и слышно, варила яйца, всё удалось, удобно, часто использую подогрев до 40, рекомендую.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Очень нравится то,что чайник стеклянный,позволят контролировать замену фильтров для воды
Недостатки:
Пока не найдеы,надеюсь их и не будет
Комментарий:
Чайник очень красивый и удобный! Очень поправилась функция выбора температуры. Конечно, варить яйца в чайнике это слишком, но сетка для заварки интересная идея,обязательно воспользуюсь. Еще очень понравилась съёмная крышка, давно хотел именно такой чайник. В целом впечатления положительные,надеюсь послужит долго.
Достоинства:
Много
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Встал выбор о покупке казалось бы такой простой вещи - как бытовой электрочайник. Полистав список и посмотрев на варианты, выбор пал на данную модель - Kitfort KT-656. В первую очередь из достоинств явно выделяется преимущество ценакачество. Поскольку стоимость данного электрочайника находится в бюджетном сегменте, от него не ожидаешь ничего серьезного, но! Практически нет вариантов за эти деньги, где сама крышка будет не пластиковая, а здесь же даже не металл, а стекло. Контакт пластика с водой исключен, а это огромное преимущество. Так же есть возможность выбора кипячения до определенной температуры, обозначая это соответствующим цветом в подсветке чайника. Вода закипает быстро. Внешний вид не особо выдающийся, но на фоне конкурентов однозначно получает преимущество. Возможно кому-то пригодится еще дополнительная возможность варить яйца на подставке которая входит в комплект, а так же присутствует съемная сетка для заварки чая, которая тоже идет в комплекте. Подводя итог - отличный электрочайник для домашнего использования!
Достоинства:
покупала продукцию первый раз. в подарок. понравилось все. самое главное нет запаха, простой в управлении, кипятит отлично, поддерживает температуру. мне ооочень понравилось
Недостатки:
нет
Достоинства:
Одним словом Хорош
Недостатки:
Цена
Достоинства:
Весь стеклянный,нет контакта воды с пластмассой.
Недостатки:
Небольшого объёма- 1.5 л, возможно, для кого-то это будет недостатком.
Комментарий:
Отличный чайник, очень довольна покупкой!
Достоинства:
Компактный чайник, многофункциональный. Имеется подсветка. Имеется также подставка для яиц, что удивило, но порадовало. Отлично вписывается в дизайн интерьера нашей кухни.
Недостатки:
Не выявлено, все хорошо.
Комментарий:
Чайник понравился моей семье. Он очень удобный в использовании, родители в восторге!
Достоинства:
Цена. Нет контакта пластика с водой. Стильно и красиво выглядит. Функциональность. Звуковой сигнал установки на базу. Довольно тихо работает.
Недостатки:
Крышка (как минус так и плюс, подробнее в комментарии)
Комментарий:
Нет контакта пластика с водой, основной критерий по которому выбирался чайник, пьем чай со вкусом заварки, а не пластика. Стильно и красиво выглядит, меняет цвет подсветки в зависимости от выбранной температуры нагрева воды. Мерная шкала объема воды нанесена с двух сторон, не надо вертеть чайник чтоб глянуть метки. Удобно что есть несколько режимов нагрева воды, слегка подогреть уже остывший чай, для заварки разных сортов чая. Есть звуковой сигнал установки на базу и выполнения режима нагрева. Есть возможность непосредственно в чайнике заваривать чай и сварить яйца, не думаю что когда-нибудь этим воспользуюсь но греет душу что чайник так может. Крышка, когда снимаешь ее или ставишь обратно, боишься что испортишь стекло колбы чайника (метал об стекло), за это добавил её в недостатки. До этого был чайник этой же фирмы, верой и правдой отработал 5 лет и до сих пор работает, лишь сломалась пластиковая петля держащая крышку, этот чайник этой проблемы лишен. Поэтому такую конструкцию крышки считаю и плюсом.
Достоинства:
Чайник очень удобный держать в руке и наливать. Даже ребенок 6 лет может налить воду. Быстро закипает. Чайник прозрачный, из за чего очень нравится. Шкала измерения хорошо видна. Крышка очень удобнся. Чайник не высокий, что для нас очень хорошо, можно ставить под фильтр и не держать в руке. На ручке находится панель управления, что тоже очень хорошо.
Недостатки:
Нет недостатков. Сколько пользуемся все нравится.
Комментарий:
Покупаем этот чайник у же второй раз. Сначала себе купили, нам понравился. А сейчас купили в подарок. Еще конечно же радует, что вместе с чайником приходит и подставка для яиц, и фильтр. Панель управления на ручке очень удобно. И можно разогревать по градусам как тебе нужно. Можно довести до кипения, а можно повторно подогреть как хочень на 40,70,80,90 градусов. Эта функция очень нравится. Пробовали и яйца варить с помощью подставки для яиц в чайнике, прикольно.
Достоинства:
Чайник оказался очень удобным, так как имеет несколько температурных режимов, что позволяет заварить разные виды чая. В процессе работы быстро нагревает воду! Приятно, что есть подсветка . Самое главное- чайник полностью стеклянный без пластиковых элементов.
Недостатки:
Немного тяжеловат по весу!
Комментарий:
Уже порекомендовали знакомым
Достоинства:
Греет воду.
Недостатки:
Большой, как по мне.
Комментарий:
Когда заказывал, думал, что будет поддержание не только 100 градусов, но и меньшие температуры. Он же, вроде как, заварочный.
Достоинства:
Сомневался как и вы Но чайник действительно хороший
Достоинства:
-
Недостатки:
-
Комментарий:
Стекло, оч экологично
Достоинства:
Отличный чайник. Время закипания воды минимальное. Дизайн
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрели данный чайник в сентябре. С момента покупки показал себя отлично. Время закипания минимальное. Световые индикаторы красивенькие )) муж варил яйца, как многие пишут действительно всплывают , но за 15 минут времени в крутую было сварены. Покупкой довольны.
Достоинства:
Легко мыть, удобный в использовании
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Чайник невероятно удобный, красивая подсветка, быстро нагревает и кипятит воду. Очень подробная инструкция. Функция заваривания чая в самом чайнике. Съемная крышка, за счёт чего чайник удобно мыть.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Я купила уже второй такой чайник (даже третий, потому что один покупала в подарок)). Мой чайник сломался после исправной службы около 2 лет, и, несмотря на то, что за это время у фирмы появились похожие новинки, я так прикипела к нему, что отыскала именно эту модель. Это товар, который я действительно могу порекомендовать.
Достоинства:
Свои функции полностью выполняет.
Недостатки:
Слабое крепление крышки.
Комментарий:
Выпадала крышка при наливании пришлось подогнуть ножки.
Достоинства:
Идеальный, бесшумный, быстрый
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Качество отличное!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Чайник пришел вовремя! Очень порадовало качество. Работает быстро, многофункциональный.Разный режим температуры от 40 до 100 градусов, очень удобно если вам нужна теплая кипячёная вода.Спасибо продавцу,товар оправдал ожидания!
Чайник электрический Kitfort КТ-656 (2 в 1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-656 (2 в 1)
Достоинства:
супер,все работает
Недостатки:
нет
Достоинства:
Стеклянный) Есть функции варки яиц и температурные режимы
Недостатки:
Подставка для варки яиц при варке менее 5 штук не устойчива в воде. Не могу считать это недостатком, т.к. физику не обманешь, однако производитель не подумал об этом.
Комментарий:
В целом добротный чайник. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
быстро закипает,оповещение о закипании, разные режимы работы (термопот,варка яиц)
Недостатки:
нет
Комментарий:
Kitfort как всегда на высоте!
Достоинства:
Экологичность, функциональность, приятный и аккуратный внешний вид, отличное соотношение цена-качество.
Недостатки:
По прошествии 3 недель использования отсутствуют.
Комментарий:
Чайник, который радует тело и душу! Выбор этого сильно упрощающего жизнь кухонного помощника был сделан на редкость быстро и удачно. Основные критерии: 1)отсутствие контакта воды с пластиком. 2)прочная и желательно съемная крышка. 3)подсветка. По первым двум пунктам Kitfort KT-656 - однозначный лидер! Аналогов, по крайней мере в данном ценовом сегменте, просто нет! Кастрюлька 1,5л из стекла и металла с пластиковыми ручками в форме и со скоростями чайника! Всё гениальное - просто! В данном случае ещё и практично, и эстетично, и экологично. Очень удобен в наполнении и уходе, поскольку по весу по сравнению с термопотами просто пушинка, в раковину входит и выходит без проблем, а съёмная крышка - мечта, ставшая реальностью! Именно крышка была одной из причин, ускоривших поломку предшественников-термопотов. Нагрев до определенной температуры - большой плюс, когда весь объем не удается выпить за 1 чаепитие, а также при заварке определенных видов чая. Наличие в комплекте ситечка для заварки тоже очень кстати, снимается и моется замечательно! А идея с подставкой для варки яиц удивила! По прямому назначению использовать не планируется, так как нет необходимости, но применение в хозяйстве, конечно же, найдется. Со своей основной функцией справляется "НА УРА" - закипает за несколько минут с минимумом пара и радостным сигналом. Качество материалов и сборки, на мой взгляд, очень достойное в соответствии с ценой! И отдельный восторг - подсветка! Несколько разных ярких цветов в зависимости от температуры привносят позитив в каждый день! Итог: 3 недели с момента покупки этот чудо-чайник радует кипяточком, вкусным чаечком и цветомедитацией. Большое спасибо, Kitfort! Очень надеюсь, что электроника надежна, и аппарат будет частью кухонной тех. семьи долгие годы!
Достоинства:
Качество, внешний вид
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отличный. Советую. Главное кипитит и вода не воняет пластиком.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отсутствие пластика на крышке, несколько температурных режимов, разная индикация подсветки для каждой из температур. Стильный дизайн Беру уже 3 в подарок друзьям и родителям
Недостатки:
Обратите внимание корпус чайника и носик стеклянный, нужно быть осторожнее чтобы не разбить.
Достоинства:
Свою "работу" выполняет
Недостатки:
Конечно звуковое сопровождение немного громковато, но жить с этим можно
Достоинства:
Огромный плюс, это отсутствие пластмассы в зоне контакта с водой!
Недостатки:
Пищащий звук при выборе режима работы лишний. Световой индикации вполне достаточно.
Комментарий:
В целом чайник лучший среди множества моделей в своей ценовой сетке.
Достоинства:
Огонь чайник, кипятит, прозрачный, из стекла, не пахнет пластиком, подсветка, заварить можно в самом чайнике, крышка снимается полностью, поддержка температуры (не разобрался) . А так огонь
Достоинства:
все функции работают, отличный товар
Недостатки:
нету
Достоинства:
Милый чайник! Брала исключительно для заваривания чая, т.к будем пользоваться для заваривания, думаю прослужит нам долго, нравится что есть подогрев, т.к в обычно френч-прессе не подогреть чай
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую к покупке, до этого брали чайник этой же фирмы, служит уже третий год!
Достоинства:
Классный стеклянный чайник с подсветкой и регулировкой нагрева
Достоинства:
Достойное качество, материалы и внешний вид - смотрится хорошо; Скорость нагрева; Удобный поворот чайника на подставке на 360 градусов; Звуковые оповещения: по достижении температуры, по закипанию, по получению питания(при постановке на подставку); Режим варки яиц со специальной подставкой в комплекте; Насадка для заваривания чая; Ступенчатые режимы нагрева до определенной температуры;
Недостатки:
Крышка не закрепляется; Световая индикация показывает выбранный режим, а не температур воды; Объем 1.5л может быть маловат;
Комментарий:
Рекомендую к покупке
Достоинства:
прекрасный дизайн и функционал
Достоинства:
Крутой чайник
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Нормальный чайник по нормальной цене
Недостатки:
Не хватает функции самоочистки
Комментарий:
Купили взамен вышедшего из строя чайника этой же марки. Нравится, что есть подсветка и есть функция разной температуры нагрева воды с подсветкой разным цветом. Есть приспособление для варки яиц. Оригинально, но варить яйца в чайнике, - как-то слишком оригинально. Не пользовались. В предыдущей модели была функция самоочистки. Пользовались и результат радовал. В этой модели этой функции нет, а жаль. Пока приобретением довольны.
Достоинства:
Чайник просто великолепен. Нагревает воду до заданной температуры.
Недостатки:
Нет. Если быстро не сломается.
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Замечательный Комментарий: Компактный
Достоинства:
Хороший чайник. Отсутствуют посторонние запахи в кипятке. Мощный, быстро закипает. Можно регулировать температуру нагрева. Прикольная подсветка.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Это уже третий чайник. Первый года четыре уже трудится на даче. Второй прослужил менее года. Нечаянно был разбит корпус. Теперь лежит на запчасти.
Достоинства:
Быстро кипятит,понятная светодиодная индикация,внешний вид,выбор поддержания температуры,возможность использовать как заварочный чайник,плюс удобная подставка для варки яиц как бонус.
Недостатки:
Пока не выявлено
Комментарий:
Очень доволен покупкой, рекомендую,своих денег стоит.
Достоинства:
Удобство в установлении температуры нагревания!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Замечательный чайник за невысокую цену . Предыдущий проработал около 5 лет, очень удобный, поэтому повторила покупку.
Достоинства:
Хороший чайник. Главное бесшумный )
Недостатки:
Пока не заметил
Достоинства:
возможность выбора температурного режима
Недостатки:
пока не обнаружено.
Комментарий:
заваривать чай одно удовольствие!
Достоинства:
Очень хороший чайник, понравилось что многофункциональный. Все легко снимается и надевается (фильтр, подставка для яиц), к тому же все надежно сидит. Работает практически бесшумно, а когда чайник закипел, издаёт звук! Приятная подсветка для разной температуры. Очень доволен заказом, рекомендую!
Недостатки:
Не то что недостаток, но нужно придерживать крышку когда наливаешь из чайника. Но это понятно, потому что по другому не мог бы бы там находиться фильтр для чая.
Комментарий:
Советую этот чайник. Долго искал подходящий, увидел его и множество функции и решил заказать. Не прогадал. Естественно он стеклянный и видно как он запотевает, но это логично что будет видно. Открыл для себя новую качественную фирму.
Достоинства:
хороший чайник, нравится умная подсветка, всё видно и слышно, варила яйца, всё удалось, удобно, часто использую подогрев до 40, рекомендую.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Очень нравится то,что чайник стеклянный,позволят контролировать замену фильтров для воды
Недостатки:
Пока не найдеы,надеюсь их и не будет
Комментарий:
Чайник очень красивый и удобный! Очень поправилась функция выбора температуры. Конечно, варить яйца в чайнике это слишком, но сетка для заварки интересная идея,обязательно воспользуюсь. Еще очень понравилась съёмная крышка, давно хотел именно такой чайник. В целом впечатления положительные,надеюсь послужит долго.
Достоинства:
Много
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Встал выбор о покупке казалось бы такой простой вещи - как бытовой электрочайник. Полистав список и посмотрев на варианты, выбор пал на данную модель - Kitfort KT-656. В первую очередь из достоинств явно выделяется преимущество ценакачество. Поскольку стоимость данного электрочайника находится в бюджетном сегменте, от него не ожидаешь ничего серьезного, но! Практически нет вариантов за эти деньги, где сама крышка будет не пластиковая, а здесь же даже не металл, а стекло. Контакт пластика с водой исключен, а это огромное преимущество. Так же есть возможность выбора кипячения до определенной температуры, обозначая это соответствующим цветом в подсветке чайника. Вода закипает быстро. Внешний вид не особо выдающийся, но на фоне конкурентов однозначно получает преимущество. Возможно кому-то пригодится еще дополнительная возможность варить яйца на подставке которая входит в комплект, а так же присутствует съемная сетка для заварки чая, которая тоже идет в комплекте. Подводя итог - отличный электрочайник для домашнего использования!
Достоинства:
покупала продукцию первый раз. в подарок. понравилось все. самое главное нет запаха, простой в управлении, кипятит отлично, поддерживает температуру. мне ооочень понравилось
Недостатки:
нет
Достоинства:
Одним словом Хорош
Недостатки:
Цена
Достоинства:
Весь стеклянный,нет контакта воды с пластмассой.
Недостатки:
Небольшого объёма- 1.5 л, возможно, для кого-то это будет недостатком.
Комментарий:
Отличный чайник, очень довольна покупкой!
Достоинства:
Компактный чайник, многофункциональный. Имеется подсветка. Имеется также подставка для яиц, что удивило, но порадовало. Отлично вписывается в дизайн интерьера нашей кухни.
Недостатки:
Не выявлено, все хорошо.
Комментарий:
Чайник понравился моей семье. Он очень удобный в использовании, родители в восторге!
Достоинства:
Цена. Нет контакта пластика с водой. Стильно и красиво выглядит. Функциональность. Звуковой сигнал установки на базу. Довольно тихо работает.
Недостатки:
Крышка (как минус так и плюс, подробнее в комментарии)
Комментарий:
Нет контакта пластика с водой, основной критерий по которому выбирался чайник, пьем чай со вкусом заварки, а не пластика. Стильно и красиво выглядит, меняет цвет подсветки в зависимости от выбранной температуры нагрева воды. Мерная шкала объема воды нанесена с двух сторон, не надо вертеть чайник чтоб глянуть метки. Удобно что есть несколько режимов нагрева воды, слегка подогреть уже остывший чай, для заварки разных сортов чая. Есть звуковой сигнал установки на базу и выполнения режима нагрева. Есть возможность непосредственно в чайнике заваривать чай и сварить яйца, не думаю что когда-нибудь этим воспользуюсь но греет душу что чайник так может. Крышка, когда снимаешь ее или ставишь обратно, боишься что испортишь стекло колбы чайника (метал об стекло), за это добавил её в недостатки. До этого был чайник этой же фирмы, верой и правдой отработал 5 лет и до сих пор работает, лишь сломалась пластиковая петля держащая крышку, этот чайник этой проблемы лишен. Поэтому такую конструкцию крышки считаю и плюсом.
Достоинства:
Чайник очень удобный держать в руке и наливать. Даже ребенок 6 лет может налить воду. Быстро закипает. Чайник прозрачный, из за чего очень нравится. Шкала измерения хорошо видна. Крышка очень удобнся. Чайник не высокий, что для нас очень хорошо, можно ставить под фильтр и не держать в руке. На ручке находится панель управления, что тоже очень хорошо.
Недостатки:
Нет недостатков. Сколько пользуемся все нравится.
Комментарий:
Покупаем этот чайник у же второй раз. Сначала себе купили, нам понравился. А сейчас купили в подарок. Еще конечно же радует, что вместе с чайником приходит и подставка для яиц, и фильтр. Панель управления на ручке очень удобно. И можно разогревать по градусам как тебе нужно. Можно довести до кипения, а можно повторно подогреть как хочень на 40,70,80,90 градусов. Эта функция очень нравится. Пробовали и яйца варить с помощью подставки для яиц в чайнике, прикольно.
Достоинства:
Чайник оказался очень удобным, так как имеет несколько температурных режимов, что позволяет заварить разные виды чая. В процессе работы быстро нагревает воду! Приятно, что есть подсветка . Самое главное- чайник полностью стеклянный без пластиковых элементов.
Недостатки:
Немного тяжеловат по весу!
Комментарий:
Уже порекомендовали знакомым
Достоинства:
Греет воду.
Недостатки:
Большой, как по мне.
Комментарий:
Когда заказывал, думал, что будет поддержание не только 100 градусов, но и меньшие температуры. Он же, вроде как, заварочный.
Достоинства:
Сомневался как и вы Но чайник действительно хороший
Достоинства:
-
Недостатки:
-
Комментарий:
Стекло, оч экологично
Достоинства:
Отличный чайник. Время закипания воды минимальное. Дизайн
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрели данный чайник в сентябре. С момента покупки показал себя отлично. Время закипания минимальное. Световые индикаторы красивенькие )) муж варил яйца, как многие пишут действительно всплывают , но за 15 минут времени в крутую было сварены. Покупкой довольны.
Достоинства:
Легко мыть, удобный в использовании
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Чайник невероятно удобный, красивая подсветка, быстро нагревает и кипятит воду. Очень подробная инструкция. Функция заваривания чая в самом чайнике. Съемная крышка, за счёт чего чайник удобно мыть.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Я купила уже второй такой чайник (даже третий, потому что один покупала в подарок)). Мой чайник сломался после исправной службы около 2 лет, и, несмотря на то, что за это время у фирмы появились похожие новинки, я так прикипела к нему, что отыскала именно эту модель. Это товар, который я действительно могу порекомендовать.
Достоинства:
Свои функции полностью выполняет.
Недостатки:
Слабое крепление крышки.
Комментарий:
Выпадала крышка при наливании пришлось подогнуть ножки.
Достоинства:
Идеальный, бесшумный, быстрый
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Качество отличное!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Чайник пришел вовремя! Очень порадовало качество. Работает быстро, многофункциональный.Разный режим температуры от 40 до 100 градусов, очень удобно если вам нужна теплая кипячёная вода.Спасибо продавцу,товар оправдал ожидания!