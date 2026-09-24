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Чайник электрический Kitfort КТ-8716 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-8716

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Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.5
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
210х130х215
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Kitfort КТ-8716
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
13
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
красный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8716
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.5
Цвет
красный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210х130х215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-8716

Электрический чайник Kitfort КТ-8716 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Ёмкость чайника – 1,5 литра. Полный чайник закипает примерно за 6 минут.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-8716




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
13
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
красный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8716
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.5
Цвет
красный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210х130х215
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-8716 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Ёмкость чайника – 1,5 литра. Полный чайник закипает примерно за 6 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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