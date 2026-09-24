Чайник электрический Kitfort КТ-8716
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.5
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
210х130х215
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
В наличии
Код товара: 709182
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
13
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
красный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8716
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.5
Цвет
красный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210х130х215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х21
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-8716
Электрический чайник Kitfort КТ-8716 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Ёмкость чайника – 1,5 литра. Полный чайник закипает примерно за 6 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
13
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для хранения шнура
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
красный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-8716
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.5
Цвет
красный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
210х130х215
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-8716 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Ёмкость чайника – 1,5 литра. Полный чайник закипает примерно за 6 минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: 1.5 л, стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Kitfort КТ-8716 - купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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