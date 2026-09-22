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Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G4402

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Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4402 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719881
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.87

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4402

Представьте себе начало нового дня, когда каждая минута на счету. В этой суматохе незаменимым помощником становится электрочайник Hyundai HYK-G4402, созданный для тех, кто ценит безупречное сочетание стиля, скорости и надёжности. Его сердцем является мощный нагревательный элемент, который благодаря показателю в 2200 Ватт способен в считанные мгновения вскипятить полный объём воды. Теперь вам не придётся долго ожидать приготовления утреннего кофе или вечернего чая — этот прибор экономит ваше ценное время, делая процесс практически мгновенным. Объём чайника составляет 1,7 литра, что идеально подходит для семьи из нескольких человек или для приёма гостей. Вам больше не нужно будет многократно подходить к прибору, чтобы напоить всех домочадцев. А благодаря прозрачной колбе из прочного стекла вы всегда можете визуально контролировать количество жидкости. Этот практичный индикатор уровня воды дополнен специальной разметкой, что обеспечивает максимальную точность и удобство. Элегантный стеклянный корпус не только выглядит современно и стильно, но и демонстрирует всю красоту кипящей воды, добавляя процессу эстетическое удовольствие. Безопасность использования — это принципиально важный аспект, и разработчики уделили ему особое внимание. Чайник оснащён системой автоматического отключения, которая срабатывает, как только вода достигает точки кипения. Эта интеллектуальная функция не только предотвращает перегрев, но и существенно продлевает срок службы прибора. Дополнительную защиту обеспечивает блокировка включения без воды. Чайник просто не начнёт работу, если он пустой, что полностью исключает риск поломки или возгорания и дарит вам абсолютное спокойствие. Удобство в повседневной эксплуатации продумано до мелочей. Съёмная крышка облегчает процесс наполнения и очистки, делая гигиеническое обслуживание простым и быстрым. После использования аккуратный шнур питания можно убрать в специальный отсек, встроенный в корпус. Это решение позволяет избежать путаницы проводов и способствует компактному хранению, сохраняя порядок на вашей кухне. О начале работы прибора сигнализирует яркая световая индикация, которая хорошо заметна даже с большого расстояния. Особой гордостью этой модели является передовая технология контроллера VnQ, которая отвечает за интеллектуальное управление нагревом. Этот умный алгоритм обеспечивает не только высочайшую скорость, но и равномерное кипячение, что позволяет максимально раскрыть вкус и аромат ваших любимых напитков. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция делают чайник Hyundai HYK-G4402 гармоничным элементом любой кухни, где каждая деталь работает на ваш комфорт. Это выбор для тех, кто стремится окружить себя только лучшими и проверенными технологиями.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G4402




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе начало нового дня, когда каждая минута на счету. В этой суматохе незаменимым помощником становится электрочайник Hyundai HYK-G4402, созданный для тех, кто ценит безупречное сочетание стиля, скорости и надёжности. Его сердцем является мощный нагревательный элемент, который благодаря показателю в 2200 Ватт способен в считанные мгновения вскипятить полный объём воды. Теперь вам не придётся долго ожидать приготовления утреннего кофе или вечернего чая — этот прибор экономит ваше ценное время, делая процесс практически мгновенным. Объём чайника составляет 1,7 литра, что идеально подходит для семьи из нескольких человек или для приёма гостей. Вам больше не нужно будет многократно подходить к прибору, чтобы напоить всех домочадцев. А благодаря прозрачной колбе из прочного стекла вы всегда можете визуально контролировать количество жидкости. Этот практичный индикатор уровня воды дополнен специальной разметкой, что обеспечивает максимальную точность и удобство. Элегантный стеклянный корпус не только выглядит современно и стильно, но и демонстрирует всю красоту кипящей воды, добавляя процессу эстетическое удовольствие. Безопасность использования — это принципиально важный аспект, и разработчики уделили ему особое внимание. Чайник оснащён системой автоматического отключения, которая срабатывает, как только вода достигает точки кипения. Эта интеллектуальная функция не только предотвращает перегрев, но и существенно продлевает срок службы прибора. Дополнительную защиту обеспечивает блокировка включения без воды. Чайник просто не начнёт работу, если он пустой, что полностью исключает риск поломки или возгорания и дарит вам абсолютное спокойствие. Удобство в повседневной эксплуатации продумано до мелочей. Съёмная крышка облегчает процесс наполнения и очистки, делая гигиеническое обслуживание простым и быстрым. После использования аккуратный шнур питания можно убрать в специальный отсек, встроенный в корпус. Это решение позволяет избежать путаницы проводов и способствует компактному хранению, сохраняя порядок на вашей кухне. О начале работы прибора сигнализирует яркая световая индикация, которая хорошо заметна даже с большого расстояния. Особой гордостью этой модели является передовая технология контроллера VnQ, которая отвечает за интеллектуальное управление нагревом. Этот умный алгоритм обеспечивает не только высочайшую скорость, но и равномерное кипячение, что позволяет максимально раскрыть вкус и аромат ваших любимых напитков. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция делают чайник Hyundai HYK-G4402 гармоничным элементом любой кухни, где каждая деталь работает на ваш комфорт. Это выбор для тех, кто стремится окружить себя только лучшими и проверенными технологиями.
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Отзывы


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