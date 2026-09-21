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Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4804

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Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x180
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4804 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703751
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4804

Электрический чайник Hyundai HYK-S4804 вмещает до 1.7 л воды и кипятит её за считанные минуты благодаря встроенным 2200 Вт мощности. Учитывая скромные габариты, это хороший показатель. При этом в качестве материала для корпуса устройства была выбрана нержавеющая сталь. Такое конструкционное решение значительно продлевает срок службы даже при частом использовании. Стенки прибора имеют двойной слой, чтобы исключить вероятность обжечься и придать ему неповторимый вид. Без воды устройство включиться не может, сработает система защиты. В носике чайника располагается миниатюрный фильтр, моментально очищающий наливающуюся жидкость от частиц накипи. Крышка полностью снимается, что облегчает уход за внутренней частью прибора и налив.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4804




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x180
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S4804 вмещает до 1.7 л воды и кипятит её за считанные минуты благодаря встроенным 2200 Вт мощности. Учитывая скромные габариты, это хороший показатель. При этом в качестве материала для корпуса устройства была выбрана нержавеющая сталь. Такое конструкционное решение значительно продлевает срок службы даже при частом использовании. Стенки прибора имеют двойной слой, чтобы исключить вероятность обжечься и придать ему неповторимый вид. Без воды устройство включиться не может, сработает система защиты. В носике чайника располагается миниатюрный фильтр, моментально очищающий наливающуюся жидкость от частиц накипи. Крышка полностью снимается, что облегчает уход за внутренней частью прибора и налив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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