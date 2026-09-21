Чайник электрический Hyundai HYK-S4804
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4804
Электрический чайник Hyundai HYK-S4804 вмещает до 1.7 л воды и кипятит её за считанные минуты благодаря встроенным 2200 Вт мощности. Учитывая скромные габариты, это хороший показатель. При этом в качестве материала для корпуса устройства была выбрана нержавеющая сталь. Такое конструкционное решение значительно продлевает срок службы даже при частом использовании. Стенки прибора имеют двойной слой, чтобы исключить вероятность обжечься и придать ему неповторимый вид. Без воды устройство включиться не может, сработает система защиты. В носике чайника располагается миниатюрный фильтр, моментально очищающий наливающуюся жидкость от частиц накипи. Крышка полностью снимается, что облегчает уход за внутренней частью прибора и налив.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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